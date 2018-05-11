Кань-сюр-Мер. Ястремская вышла в полуфинал

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал грунтового турнира ITF во Франции. В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.



Кань-сюр-Мер. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 1:6, 6:4



В начале первого сета теннисистки сделали несколько брейков, но счет оставался равный - 3:3. Только в 12 гейме украинке удалось заработать сетбол на подаче соперницы и с первого раза его реализовать.



Вторую партию Ястремская провалила, проиграв со счетом 1:6, но было видно, что она еще поборется.



В третьем сете уже пошла борьба нервов с огромным количеством брейков и невынужденных ошибок. К счастью, Ястремская оказалась успешнее и выиграла поединок.



Во полуфинале Ястремская сыграет против победительницы матча Андреа Петкович – Виктория Кузьмова.

Для юной одесситки этот полуфинал станет первым с сентября прошлого года, когда она стала финалисткой турнира с аналогичным призовым фондом в Санкт-Петурбурге, уступив швейцарке Белинде Бенчич.