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Кань-сюр-Мер. Ястремская вышла в полуфинал

Юная украинская теннисистка в трехсетовом поединке обыграла Викторию Голубич из Швейцарии

  • 11.05.2018 17:35
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  • 1 комментария
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Open de Cagnes-sur-Mer.
© Open de Cagnes-sur-Mer.

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал грунтового турнира ITF во Франции. В четвертьфинале украинка в трех сетах переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

Кань-сюр-Мер. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Виктория Голубич (Швейцария) – 7:5, 1:6, 6:4

В начале первого сета теннисистки сделали несколько брейков, но счет оставался равный - 3:3. Только в 12 гейме украинке удалось заработать сетбол на подаче соперницы и с первого раза его реализовать.

Вторую партию Ястремская провалила, проиграв со счетом 1:6, но было видно, что она еще поборется.

В третьем сете уже пошла борьба нервов с огромным количеством брейков и невынужденных ошибок. К счастью, Ястремская оказалась успешнее и выиграла поединок.

Во полуфинале Ястремская сыграет против победительницы матча Андреа Петкович – Виктория Кузьмова.

Для юной одесситки этот полуфинал станет первым с сентября прошлого года, когда она стала финалисткой турнира с аналогичным призовым фондом в Санкт-Петурбурге, уступив швейцарке Белинде Бенчич.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    logibro
    online
      logibro, 11.05.2018 17:54
    0
    Где тот тупой ыксперт, что рассказывал мне о Марте в квалификации в Риме? Можешь минуснуть коммент, на большее ты не способен.
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