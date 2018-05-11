ТИМ: «Победа над Надалем заряжает позитивными эмоциями»

Сегодня Доминик Тим в четвертьфинале турнира в Мадриде сенсационно обыграл Рафаэля Надаля. Австриец поделился впечатлениями от успеха:

«Думаю, сегодня я сыграл немного лучше, чем в Монте-Карло. Конечно, условия в Мадриде прекрасно подходят под мой стиль ведения игры. Мне нравится выступать в столице Испании, где в прошлом сезоне я сумел добраться до своего первого финала на «Мастерсах».

Надаль находится в великолепной форме. Он одержал 21 победу на грунте подряд и выиграл 50 сетов. Это невероятно. Я должен был сыграть превосходно, чтобы одолеть соперника такого калибра, и я сделал это.

Важно, что мне удалось обыграть Надаля, это заряжает позитивными эмоциями. В каждом поединке с испанцем я должен действовать в таком же ключе».