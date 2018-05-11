Рафаэль НАДАЛЬ: «Не собираюсь посыпать голову пеплом»

«Тяжело оставаться первой ракеткой мира, находясь без практики в течение пяти месяцев. С Шанхая и до Монте-Карло мне не удалось закончить ни одного из турниров. Я предпочитаю быть первым в рейтинге, а не вторым, но самое главное — оставаться здоровым и счастливым.

Во время матча я чувствовал себя не лучшим образом, поскольку не мог контролировать розыгрыши. Не стоит драматизировать ситуацию. Я выиграл 50 сетов подряд на грунте, а теперь эта серия завершилась. Впрочем, я не собираюсь посыпать голову пеплом», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.