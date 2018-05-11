Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Долгополов сыграет против Джоковича в первом раунде

29-летний украинский теннисист заявлен на Мастерсе в Италии

  • 11.05.2018 20:50
  • 147 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
По результатам жеребьевки римского Мастерса первым соперником украинца Александра Долгополова стал прошлогодний финалист турнира Новак Джокович (АТР 12). Ранее соперники встречались в туре пять раз и все матчи остались в активе серба. В последний раз Долгополов выходил на корт еще в первой половине апреля, когда зачехлил ракетку после первого круга в Марокко.
 
За свою карьеру Долгополов восемь раз стартовал на соревнованиях в Риме и свой лучший результат, третий круг, показал в 2013 году. В прошлом сезоне украинец преодолел квалификацию и на старте в основной сетке проиграл 20-й ракетке мира Роберто Баутисте Агуту.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.