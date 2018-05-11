Рим. Долгополов сыграет против Джоковича в первом раунде

По результатам жеребьевки римского Мастерса первым соперником украинца Александра Долгополова стал прошлогодний финалист турнира Новак Джокович (АТР 12). Ранее соперники встречались в туре пять раз и все матчи остались в активе серба. В последний раз Долгополов выходил на корт еще в первой половине апреля, когда зачехлил ракетку после первого круга в Марокко.

За свою карьеру Долгополов восемь раз стартовал на соревнованиях в Риме и свой лучший результат, третий круг, показал в 2013 году. В прошлом сезоне украинец преодолел квалификацию и на старте в основной сетке проиграл 20-й ракетке мира Роберто Баутисте Агуту.