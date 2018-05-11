Манафов выиграл первый в карьере титул на турнирах ATP Challenger Tour

Украинский теннисист Владислав Манафов стал чемпионом в парной сетке «челленджера» в Узбекистане.
В финальном матче украинец и представитель Казахстана Тимур Хабибулин, посеянные под вторым номером, обыграли обладателей «wild card» - Санжара Файзиева и Джурабека Каримова: 6-2, 6-1. В каждом сете Манафов и Хабибулин выполнили по два брейка и не отдали ни одного гейма на своей подаче. На пути к трофею теннисисты также не проиграли на турнире ни одного сета.
Ранее лучшим результатом Владислава Манафова на «челленджерах» был полуфинал в парном разряде. В текущем сезоне 25-летний украинец завоевал титулы на «фьючерсах» в Казахстане и Египте.
Успешное выступление в Узбекистане поможет Манафову подняться в парном рейтинге в топ-170 и установить личный рекорд.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.