Ястремская – Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 11 мая, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (№116 WTA).



Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча − 14:30 по Киеву.



Букмекеры чуть более верят в победу украинки – 1,75. На швейцарку коэффициент – 2,1. Ранее между собой теннисистки не встречались.



Напомним, во втором круге Ястремская обыграла еще одну представительницу Швейцарии – Жиль Белен Тайхманн.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.