Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ястремская – Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире ITF в Кань-сюр-Мере

  • 11.05.2018 11:59
  • 114 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Open de Cagnes-sur-Mer.
© Open de Cagnes-sur-Mer.

Сегодня, 11 мая, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (№116 WTA).

Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча − 14:30 по Киеву.

Букмекеры чуть более верят в победу украинки – 1,75. На швейцарку коэффициент – 2,1. Ранее между собой теннисистки не встречались.

Напомним, во втором круге Ястремская обыграла еще одну представительницу Швейцарии – Жиль Белен Тайхманн.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.