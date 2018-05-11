Ястремская – Голубич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 11 мая, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (№116 WTA).
Поединок состоится вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча − 14:30 по Киеву.
Букмекеры чуть более верят в победу украинки – 1,75. На швейцарку коэффициент – 2,1. Ранее между собой теннисистки не встречались.
Напомним, во втором круге Ястремская обыграла еще одну представительницу Швейцарии – Жиль Белен Тайхманн.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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