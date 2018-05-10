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Ястремская вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Даяна Ястремская справилась со швейцарской Жиль Белен Тайхманн

  • 10.05.2018 14:57
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Метки
WTA Tennis. Даяна Ястремская
© WTA Tennis. Даяна Ястремская

Сегодня в матче второго круга турнира ITF во французском Кань-сюр-Мер Даяна Ястремская встречалась с 149-й ракеткой мира Жиль Белен Тайхман.

Украинка не испытала особых проблем и уверенно победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 13 минут.

2-й раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Жиль Белен Тайхманн (Швейцария) – 6:3, 6:3

В четвертьфинале Ястремская сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.
 

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Источник — Sport.ua

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