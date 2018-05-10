Ястремская вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Сегодня в матче второго круга турнира ITF во французском Кань-сюр-Мер Даяна Ястремская встречалась с 149-й ракеткой мира Жиль Белен Тайхман.
Украинка не испытала особых проблем и уверенно победила в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 13 минут.
2-й раунд
Даяна Ястремская (Украина) – Жиль Белен Тайхманн (Швейцария) – 6:3, 6:3
В четвертьфинале Ястремская сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.
Источник — Sport.ua
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