Джокович покидает ТОП-15

Ох и мастера заголовков! Прямо таки мечтают? Спят и видят сны с Агуэро?

17:34 — Владимир Владимирович

Да, ей повезло, что с Наварро играла. Элину она бы не обыграла.

17:33 — bog829

Чем вам Каролина не угодила, демонстрирует привлекательный тенис, правда далеко не всегда стабил...