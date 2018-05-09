Новак ДЖОКОВИЧ: «Поражение - это не конец света»

Серб Новак Джокович прокомментировал поражение от британца Кайла Эдмунда со счетом 3:6, 6:2, 3:6 во втором круге турнира в Мадриде.

«Конечно, я расстроен, что потерпел поражение. Впрочем, стоит отметить, что мне удалось добиться прогресса с точки зрения уровня собственной игры. Есть очевидные аспекты, которые складываются для меня не лучшим образом. Нужно продолжать работать. Надеюсь, что смогу улучшить свой теннис по ходу каждого проведенного матча. Очень важно делать шаг вперед на крупных турнирах в противостоянии с качественными противниками.

Повторюсь, я разочарован вылетом с турнира на такой ранней стадии. Впрочем, это не конец света. Я намерен продолжать выходить на корт, поскольку люблю теннис. Никто не заставляет меня играть, я делаю это по своей инициативе», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.