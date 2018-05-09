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СВИТОЛИНА: «Буду готовиться к турниру в Риме и Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ближайшими планами

  • 09.05.2018 18:33
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

После поражения на турнире в Мадриде украинка начнет подготовку к следующим соревнованиям.

«Возьму несколько дней на отдых, а затем вернусь к тренировкам. Хочу как следует подготовиться к следующему турниру. Будет следующий турнир и новый шанс победить».
 
«Сейчас я получаю удовольствие от работы. Я сыграю на турнире в Риме, а потом будет Ролан Гаррос. Я люблю эти турниры, мне нравится играть там», - рассказала Свитолина.
 
Турнир в Риме пройдет c 14 по 20 мая.
 
Свитолина является действующей чемпионкой.
 
Ролан Гаррос пройдет с 21 мая по 10 июня.
 
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Источник — Metro

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