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СВИТОЛИНА: «Сыграла хорошо, но нужно отдать должное сопернице»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение на турнире в Мадриде

  • 09.05.2018 16:46
  • 2385 просмотров
  • 15 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Вчера Элина Свитолина в драматичном матче уступила Карле Суарес Наварро, которая перед своими болельщиками сумела показать хороший теннис.

«В некоторых эпизодах я могла сыграть иначе, но у меня не получилось. Надеюсь, такие матчи помогут мне лучше подготовиться к Ролан Гаррос».

«Думаю, матч получился хорошим. Не могу сказать, что играла плохо. Я сыграла хорошо. Нужно отдать сопернице должное. Она сыграла невероятно. Что касается меня, то я извлеку уроки из поединка. В течение матча у меня были хорошие ощущения, была уверенность в себе, я хорошо двигалась».

«Важно не отчаиваться. Я знаю, как это бывает. Нужно сохранять позитивный настрой и готовиться к следующему матчу», - сказала Свитолина.

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Источник — Metro

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Комментарии
    okrug9
    online
      okrug9, 09.05.2018 16:54
    +4
    Та сама пісня після поразок...
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    Andriy Kulyk
    Andriy Kulyk, 09.05.2018 17:31
    -1
    Якшо програвати це хорошо то удачі тобі і дальше!!
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    Vasyapupkin27
      Vasyapupkin27, 09.05.2018 17:42
    +10
    Опять лучшие матчи выдают ее соперницы против нее, не кажется что дело не в них, а она сама способствует этому..!?
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    Василий Лавренюк
      Василий Лавренюк, 09.05.2018 18:10
    -9
    Ахах.Курка ти...Хорошо зіграла це коли виграла,до сраки такі ігри.
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    Василий Лавренюк
      Василий Лавренюк, 09.05.2018 18:14
    -7
    Блін знав що буде такий коментар...Це як два мужика зустрілись:1-Ой,нам з нею так Хорошо було,так Хорошо...2-А вона шо?1-Та нічого,сказала більше не приходити&#128512;
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    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 09.05.2018 18:40
    -1
    там малинько тренер в неадекваті і Світоліна ранувато зірочЬку піймала
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    vanuk25
      vanuk25, 09.05.2018 19:49
    +3
    Я бачу тут всі коменти неадекватні, хто бачив матч і хоч трошки розуміється на тенісі то погодиться, що Еліна дійсно зіграла дуже добре, просто Карла носилася як метеор і в неї все виходило.
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    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 09.05.2018 19:49
    -4
    Це взагалі капець... ця курка вважає, що зіграла "харашо"? Іспанка, яка має НАБАГАТО нижчий рейтинг та у 6 (шість!) разів менше залікових очок, травмовану ногу і проблеми із фізичним станом - на характері виграла у "харашо" іграючої Евеліни? Не здивуюся, якщо Світоліна вилетить після цього сезону із десятки кращих ВТА !
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    grifon
      grifon, 09.05.2018 19:55
    +2
    чувак, хто дозволив тобі її ображати?
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    Василий Лавренюк
      Василий Лавренюк, 09.05.2018 21:31
    -1
    Я вважаю,якщо ти програла нижчі за себе рейтингом,то ти не можеш Хорошо зіграти.Можна Хорошо зіграти і програти 1,2,3 ракетці і казати що я добре грала,а 25 ракетці,перед цим в штутгарті перед гарсією 60 румунка щоб не знялась вона б ще їй програла,про яку хорошу гру йде мова..
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    Василий Лавренюк
      Василий Лавренюк, 09.05.2018 21:34
    -1
    Бісить не сам факт програшу,а післяматчеве ставлення нашої"зірки",з таким безхребетним відношенням через рік буде в 3 десятку бараштатись.
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    vit-2
      vit-2, 09.05.2018 23:00
    +1
    Василий Лавренюк, 09.05.2018 21:34
    Бісить не сам факт програшу,а післяматчеве ставлення нашої"зірки",з таким безхребетним відношенням через рік буде в 3 десятку бараштатись.
    Василь, ну досить уже ображати нашу тенісну зірку. Лише нещодавно з'явився у коментарях до тенісних матчів за участю Світоліної і постійно негатив. Це жіночий теніс, рейтинг у теніс не грає, тому треба ставитися спокійніше до результату ігор. Зараз у ТОП-10 справжнього лідера і не має, тому всі вистрілюють по черзі в хаотичному порядку. Минулого року аж троє тенісисток вперше приміряли корону першої ракетки рейтингу WTA.
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    Василий Лавренюк
      Василий Лавренюк, 10.05.2018 00:02
    +1
    Ти правильно все говориш,я слідкую за тенісом ще з 2003 року і все бачив все розумію,але якщо не критикувати то буде в нас не майбутня перша ракетка,а наступна Бушар...
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    ivan070482
      ivan070482, 10.05.2018 00:11
    0
    Я смотрю вы все со своим негативом совсем страх потеряли. Где мы за всю историю незалежной видели украинскую теннисистку в топ-3?
    Что-то не припомню такого. Она - первая. Поэтому посдержанней надо быть. А то стоит девченке раз проиграть и находятся кучи "экспертов". Проиграла и обосновала почему по ее мненю проиграла. Баста. Орут они... Где вы, крикуны, были когда она на олимпиаде Серену уделывала? Считайте свои тухлые яйца в своих трусах, а не в чужих!
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    nm1607
      nm1607, 10.05.2018 06:16
    0
    ivan070482, 10.05.2018 00:11
    Я смотрю вы все со своим негативом совсем страх потеряли. Где мы за всю историю незалежной видели украинскую теннисистку в топ-3?
    Что-то не припомню такого. Она - первая. Поэтому посдержанней надо быть. А то стоит девченке раз проиграть и находятся кучи "экспертов". Проиграла и обосновала почему по ее мненю проиграла. Баста. Орут они... Где вы, крикуны, были когда она на олимпиаде Серену уделывала? Считайте свои тухлые яйца в своих трусах, а не в чужих!
    По перше не раз програла, а через раз програє. По друге вона вона завжди каже, що грала добре, просто суперниці з нею видаюь "феноменальні матчі". По третє всякі напівкаліки проходять до чвертьфіналів, а 1/16 нас вже дістала.
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