СВИТОЛИНА: «Буду готовиться к турниру в Риме и Ролан Гаррос»

После поражения на турнире в Мадриде украинка начнет подготовку к следующим соревнованиям.
«Возьму несколько дней на отдых, а затем вернусь к тренировкам. Хочу как следует подготовиться к следующему турниру. Будет следующий турнир и новый шанс победить».
«Сейчас я получаю удовольствие от работы. Я сыграю на турнире в Риме, а потом будет Ролан Гаррос. Я люблю эти турниры, мне нравится играть там», - рассказала Свитолина.
Турнир в Риме пройдет c 14 по 20 мая.
Свитолина является действующей чемпионкой.
Ролан Гаррос пройдет с 21 мая по 10 июня.
Источник — Metro
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