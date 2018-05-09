СВИТОЛИНА: «Буду готовиться к турниру в Риме и Ролан Гаррос»

После поражения на турнире в Мадриде украинка начнет подготовку к следующим соревнованиям.

«Возьму несколько дней на отдых, а затем вернусь к тренировкам. Хочу как следует подготовиться к следующему турниру. Будет следующий турнир и новый шанс победить».

«Сейчас я получаю удовольствие от работы. Я сыграю на турнире в Риме, а потом будет Ролан Гаррос. Я люблю эти турниры, мне нравится играть там», - рассказала Свитолина.

Турнир в Риме пройдет c 14 по 20 мая.

Свитолина является действующей чемпионкой.

Ролан Гаррос пройдет с 21 мая по 10 июня.