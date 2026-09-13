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US Open
13 сентября 2026, 20:01 | Обновлено 13 сентября 2026, 21:00
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0

Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на финал US Open 2026

Решающий матч состоится 13 сентября и начнется не ранее 21:00 по Киеву

13 сентября 2026, 20:01 | Обновлено 13 сентября 2026, 21:00
1220
0
Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на финал US Open 2026
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13 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США, в котором сыграют Александр Зверев (WTA 2) и Бен Шелтон(WTA9).

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Александр Зверев

Немецкий теннисист долгое время считался одним из самых неудачных топ-игроков, за долгое время на топ-уровне, он не мог выиграть ни одного шлема. В этом году получился прорыв, Зверев взял Ролан Гаррос – первый мейджор в карьере. Также стоит отметить, что в текущем сезоне для спортсмена это третий финал на шлемах, только в Австралии он остановился в полуфинале.

Попадание в финал US Open не случайное, ведь теннисист был первым сеяным. Зверев начинал тяжело, в пяти сетах прошел итальянца Сонего – 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4, также максимум партий для победы понадобилось и в битве против француза Али – 6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3. Далее спортсмен побеждал исключительно в трех партиях, по очереди он прошел: чилийца Табило – 6:2, 7:6, 6:2, итальянца Дардери – 6:2, 6:2, 7:6 нидерландца Ван Де Зандсхулпа – 6:2, 7:5, 6:1. В полуфинале была непростая победа над россиянином Хачановым – 6:3, 7:6, 7:6.

Бен Шелтон

Американский теннисист впервые за карьеру пробился в финал турнира Grand Slam, к тому же сделал это на домашнем мейджоре. Хоть Шелтон в этом сезоне выиграл четыре турнира, мало кто ожидал от него такого сильного выступления.

Простых матчей на турнире практически не было, сначала прошел нидерландца Грикспора – 1:6, 6:1, 7:6, 6:2. Далее обыграл поляка Хуркача – 6:3, 5:7, 7:6, 7:5, потом было противостояние с канадцем Шаповаловым – 7:6, 6:7, 6:3, 6:4. Только Циципаса удалось обыграть в трех партиях – 6:2, 6:3, 6:4.

Самым драматичным был матч против грозного испанца Алькараса, все решилось на супертайбрейке пятого сета – 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6. В полуфинале удалось пройти земляка Тиафо – 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Личные встречи

Зверев доминирует в очных противостояниях, пять побед в пяти встречах, ранее теннисисты никогда не пересекались на мейджорах.

Прогноз

Местная публика будет поддерживать американца Шелтона, хотя у букмекеров фаворитом считается Зверев. На стороне немца огромный опыт больших матчей, также он имеет перевес в личных встречах.

Американцу будет непросто справиться с напряжением, как не крути, он хочет взять шлем на глазах у родной публики. Рискну поставить на тотал больше 39,5 геймов за 1,63.

Прогноз Sport.ua
Александр Зверев
13.09.2026 -
21:00
Бен Шелтон
Тотал больше 39.5 1.63 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 21.11.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Зверев Бен Шелтон US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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