Александр Зверев – Бен Шелтон. Прогноз и анонс на финал US Open 2026

13 сентября, состоится финал Открытого чемпионата США, в котором сыграют Александр Зверев (WTA 2) и Бен Шелтон(WTA9).

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Александр Зверев

Немецкий теннисист долгое время считался одним из самых неудачных топ-игроков, за долгое время на топ-уровне, он не мог выиграть ни одного шлема. В этом году получился прорыв, Зверев взял Ролан Гаррос – первый мейджор в карьере. Также стоит отметить, что в текущем сезоне для спортсмена это третий финал на шлемах, только в Австралии он остановился в полуфинале.

Попадание в финал US Open не случайное, ведь теннисист был первым сеяным. Зверев начинал тяжело, в пяти сетах прошел итальянца Сонего – 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4, также максимум партий для победы понадобилось и в битве против француза Али – 6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3. Далее спортсмен побеждал исключительно в трех партиях, по очереди он прошел: чилийца Табило – 6:2, 7:6, 6:2, итальянца Дардери – 6:2, 6:2, 7:6 нидерландца Ван Де Зандсхулпа – 6:2, 7:5, 6:1. В полуфинале была непростая победа над россиянином Хачановым – 6:3, 7:6, 7:6.

Бен Шелтон

Американский теннисист впервые за карьеру пробился в финал турнира Grand Slam, к тому же сделал это на домашнем мейджоре. Хоть Шелтон в этом сезоне выиграл четыре турнира, мало кто ожидал от него такого сильного выступления.

Простых матчей на турнире практически не было, сначала прошел нидерландца Грикспора – 1:6, 6:1, 7:6, 6:2. Далее обыграл поляка Хуркача – 6:3, 5:7, 7:6, 7:5, потом было противостояние с канадцем Шаповаловым – 7:6, 6:7, 6:3, 6:4. Только Циципаса удалось обыграть в трех партиях – 6:2, 6:3, 6:4.

Самым драматичным был матч против грозного испанца Алькараса, все решилось на супертайбрейке пятого сета – 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6. В полуфинале удалось пройти земляка Тиафо – 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Личные встречи

Зверев доминирует в очных противостояниях, пять побед в пяти встречах, ранее теннисисты никогда не пересекались на мейджорах.

Прогноз

Местная публика будет поддерживать американца Шелтона, хотя у букмекеров фаворитом считается Зверев. На стороне немца огромный опыт больших матчей, также он имеет перевес в личных встречах.

Американцу будет непросто справиться с напряжением, как не крути, он хочет взять шлем на глазах у родной публики. Рискну поставить на тотал больше 39,5 геймов за 1,63.