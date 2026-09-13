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  4. Дикий цинизм. Сербский тренер мерзко высмеял обстрел жилья Ястремской
WTA
13 сентября 2026, 16:51 |
2900
23

Дикий цинизм. Сербский тренер мерзко высмеял обстрел жилья Ястремской

Владимир Одобашич публично продемонстрировал свою сущность

13 сентября 2026, 16:51 |
2900
23 Comments
Дикий цинизм. Сербский тренер мерзко высмеял обстрел жилья Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Одобашич и Себастьян Надаль
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12 сентября российская ракета попала в жилой дом в Одессе, в котором проживала семья украинской теннисистки Даяны Ястремской.

Спортсменка опубликовала в соцсетях видео последствий обстрела, в ходе которого пострадали как минимум 23 человека. В комментариях среди слов возмущения и осуждения российского террора нашлись и откровенно циничные сообщения.

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич оставил несколько отвратительных публикаций, прославляющих страну-террориста и высмеивающих трагедию. Человекоподобный сторонник россии также публично призвал уничтожить Хорватию и Германию как «вражеские страны».

Одобашич является международным тренером высшей категории A-Level по версии Глобальной ассоциации профессиональных теннисных тренеров (GPTCA). У него более 23 лет тренерского опыта, и в настоящее время он работает на Мальте.

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Даяна Ястремская российско-украинская война
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 23
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Гнида та йолоп недорозвинутий.
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+5
Цей серб показав своє фашистське нутро
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+5
А реакції будуть тільки в соцмережах, чи може Федерація тенісу чи Мін. спорту України звернеться куди потрібно стосовно цього виродка?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Це ж серби, вони нічим не кращі за кацапів, а може навіть гірші. Джокович наприклад мовчить, бо дуже хитрий, як закінчить тоді почне нести ватну лють. Якщо вам цікаво де серби беруть інформацію, то їхні ЗМІ це 100% передрукована пропаганда з російських.
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+3
ракетку в дупу засунути
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+2
Він pidor
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+2
Джоковіч і його папаша це така сама серборусня, стараються висловлюватися обережно але між рядками читається великосербський нацизм і шовінізм. При цьому сама Сербія повинна віддати території, Воєводіну їй подарували після першої світової війни повернути Угорщині. 
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+2
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Огидна людинка, тому й огидний коментар...
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+1
Працює це створіння на Мальті, поки що профіль на GPTCA активний. Чекаємо на офіційної заяву від Глобальної асоціації професійних тенісних тренерів (GPTCA) щодо позбавлення ліцензії цього п1дора, чі владіміра. 
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+1
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Націоналізм ніколи ні до чого хорошого не призводить, ці всі ворожнечі між народами через нього.
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+1
О[б]довбашич
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+1
Дати завдання ГУР на таємне знищення чергового підера. Їх тпких ще багато по світу. Всіх їх жде карма.
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+1
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Прикликав до себе гарних людей
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0
для вашего сведения эти уроды на сто шагов ближе к вступлению в ЕС чем Украина
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0
сєрби це такі собі кацапчуки але в мініатюрі, ще ті підараси з імперським зудом в прямій кишці, їх щоправда привели до тями у 1999-у, але гниль залишилась.
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Забув,як відносно нещодавно Белград бомбили?А українці їм співчували!
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0
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