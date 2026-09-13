12 сентября российская ракета попала в жилой дом в Одессе, в котором проживала семья украинской теннисистки Даяны Ястремской.

Спортсменка опубликовала в соцсетях видео последствий обстрела, в ходе которого пострадали как минимум 23 человека. В комментариях среди слов возмущения и осуждения российского террора нашлись и откровенно циничные сообщения.

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич оставил несколько отвратительных публикаций, прославляющих страну-террориста и высмеивающих трагедию. Человекоподобный сторонник россии также публично призвал уничтожить Хорватию и Германию как «вражеские страны».

Одобашич является международным тренером высшей категории A-Level по версии Глобальной ассоциации профессиональных теннисных тренеров (GPTCA). У него более 23 лет тренерского опыта, и в настоящее время он работает на Мальте.

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