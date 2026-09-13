Дикий цинизм. Сербский тренер мерзко высмеял обстрел жилья Ястремской
Владимир Одобашич публично продемонстрировал свою сущность
12 сентября российская ракета попала в жилой дом в Одессе, в котором проживала семья украинской теннисистки Даяны Ястремской.
Спортсменка опубликовала в соцсетях видео последствий обстрела, в ходе которого пострадали как минимум 23 человека. В комментариях среди слов возмущения и осуждения российского террора нашлись и откровенно циничные сообщения.
Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич оставил несколько отвратительных публикаций, прославляющих страну-террориста и высмеивающих трагедию. Человекоподобный сторонник россии также публично призвал уничтожить Хорватию и Германию как «вражеские страны».
Одобашич является международным тренером высшей категории A-Level по версии Глобальной ассоциации профессиональных теннисных тренеров (GPTCA). У него более 23 лет тренерского опыта, и в настоящее время он работает на Мальте.
«Bravo Rusija»— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 13, 2026
🇷🇸Serbian tennis coach Vladimir Odobasic made a cynical comment on an Instagram video posted by Ukrainian tennis player Dayana Yastremska, in which she showed her family's apartment in Odesa destroyed by Russia. pic.twitter.com/tT6ywz4SmJ
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