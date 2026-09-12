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US Open
12 сентября 2026, 20:47 | Обновлено 12 сентября 2026, 21:06
145
0

ВИДЕО. Анонсы финалов US Open 2026 от канала Game Set Ukraine

12 сентября трофей разыграют Соболенко и Рыбакина, а 13 числа – Зверев и Шелтон

12 сентября 2026, 20:47 | Обновлено 12 сентября 2026, 21:06
145
0
ВИДЕО. Анонсы финалов US Open 2026 от канала Game Set Ukraine
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Открытый чемпионат США 2026 по теннису подходит к своему завершению – 12 и 13 сентября будут сыграны финалы в женском и мужском одиночных разрядах.

В субботу ориентировочно в 23:00 по Киеву на Arthur Ashe Stadium выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2).

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А в воскресенье на центральном корте американского мейджора трофей разыграют Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Бен Шелтон (США, ATP 9).

YouTube-канал Game Set Ukraine – проект от спортивного сайта Sport.ua и беттинг-партнера BETKING – поделился анонсами и прогнозами на предстоящие финалы.

ВИДЕО. Анонсы финалов US Open 2026 от канала Game Set Ukraine

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видео US Open 2026 Game Set Ukraine Елена Рыбакина Арина Соболенко Александр Зверев Бен Шелтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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