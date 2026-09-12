Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 сентября состоится финальный матч Открытого чемпионата США 2026 в женском одиночном разряде.

Трофей американского мейджора разыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2). Ориентировочное время начала игры – 23:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 18-е очное противостояние соперниц. Счет 10:7 в пользу Арины.

Победительница поединка выиграет трофей мейджора и чек на $5 500 000.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА