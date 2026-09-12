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US Open
12 сентября 2026, 18:18 | Обновлено 12 сентября 2026, 18:43
169
0

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча US Open 2026

12 сентября 2026, 18:18 | Обновлено 12 сентября 2026, 18:43
169
0
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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12 сентября состоится финальный матч Открытого чемпионата США 2026 в женском одиночном разряде.

Трофей американского мейджора разыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2). Ориентировочное время начала игры – 23:00 по Киеву.

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Это будет 18-е очное противостояние соперниц. Счет 10:7 в пользу Арины.

Победительница поединка выиграет трофей мейджора и чек на $5 500 000.

📺 Видеотрансляция

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Арина Соболенко Елена Рыбакина смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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