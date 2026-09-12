US Open12 сентября 2026, 18:18 | Обновлено 12 сентября 2026, 18:43
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Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча US Open 2026
12 сентября 2026, 18:18 | Обновлено 12 сентября 2026, 18:43
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12 сентября состоится финальный матч Открытого чемпионата США 2026 в женском одиночном разряде.
Трофей американского мейджора разыграют Арина Соболенко (WTA 1) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2). Ориентировочное время начала игры – 23:00 по Киеву.
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Это будет 18-е очное противостояние соперниц. Счет 10:7 в пользу Арины.
Победительница поединка выиграет трофей мейджора и чек на $5 500 000.
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