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10 сентября 2026, 01:56 | Обновлено 10 сентября 2026, 01:58
219
0

ФОТО. Марта Костюк покорила сеть яркими кадрами из Нью-Йорка

Костюк поделилась атмосферными снимками после завершения выступления на US Open

10 сентября 2026, 01:56 | Обновлено 10 сентября 2026, 01:58
219
0
ФОТО. Марта Костюк покорила сеть яркими кадрами из Нью-Йорка
Instagram. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась в Instagram новой подборкой фотографий после завершения выступления на US Open.

24-летняя спортсменка показала атмосферные кадры из Нью-Йорка, а больше всего внимания поклонников привлекло зеркальное селфи Марты. Снимок отметила даже теннисистка Ева Лис, а фанаты оставили украинке множество комплиментов.

«Прекрасные воспоминания», «Невероятная Марта», – пишут пользователи в комментариях.

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На US Open Костюк дошла до четвертого круга, где в напряженном 3-сетовом матче уступила чешке Линде Носковой – 5:7, 7:5, 4:6. До этого украинка победила Сторм Хантер, Слоан Стивенс и Екатерину Александрову.

Благодаря успешному сезону Марта уже на следующей неделе впервые в карьере должна дебютировать в топ-10 рейтинга WTA.

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фото Марта Костюк девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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