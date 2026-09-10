ФОТО. Марта Костюк покорила сеть яркими кадрами из Нью-Йорка

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась в Instagram новой подборкой фотографий после завершения выступления на US Open.

24-летняя спортсменка показала атмосферные кадры из Нью-Йорка, а больше всего внимания поклонников привлекло зеркальное селфи Марты. Снимок отметила даже теннисистка Ева Лис, а фанаты оставили украинке множество комплиментов.

«Прекрасные воспоминания», «Невероятная Марта», – пишут пользователи в комментариях.

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На US Open Костюк дошла до четвертого круга, где в напряженном 3-сетовом матче уступила чешке Линде Носковой – 5:7, 7:5, 4:6. До этого украинка победила Сторм Хантер, Слоан Стивенс и Екатерину Александрову.

Благодаря успешному сезону Марта уже на следующей неделе впервые в карьере должна дебютировать в топ-10 рейтинга WTA.