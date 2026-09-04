Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2026
4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В третьем раунде украинка сыграет против «нейтральной» Екатерины Александровой (WTA 19). Поединок состоится 1-м запуском на Grandstand. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Александровой.
Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Энн Ли, либо с Линдой Носковой.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок между Фьюри и Джошуа получит статус финального элиминатора от WBC, отметил Сулейман
Филь пополнил ряды ТРО