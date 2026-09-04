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  4. Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2026, 14:59 |
362
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Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала US Open 2026

04 сентября 2026, 14:59 |
362
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Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В третьем раунде украинка сыграет против «нейтральной» Екатерины Александровой (WTA 19). Поединок состоится 1-м запуском на Grandstand. Ориентировочное время начала игры – 18:00 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Александровой.

Победительница поединка в 1/8 финала поборется либо с Энн Ли, либо с Линдой Носковой.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Марта повинна "не помітити" на корті цю рашистку і проходити далі! А далі, скоріше за все - Лінда Носкова!
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