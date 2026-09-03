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  4. Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Прогноз на матч 1/32 финала US Open 2026
US Open
03 сентября 2026, 15:01 |
294
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Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Прогноз на матч 1/32 финала US Open 2026

Поединок 2-го раунда мейджора состоится 3 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

03 сентября 2026, 15:01 |
294
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Юлия Стародубцева – Мария Саккари. Прогноз на матч 1/32 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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3 сентября во втором круге Открытого чемпионата США между собой сыграют Юлия Стародубцева (WTA 35) – Мария Саккари (WTA 58).

Поединок 1/32 финала начнется не ранее 22:00 по Киеву.

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Юлия Стародубцева

Текущий сезон складывается для Стародубцевой неплохо, она закрепилась в середине первой сотни, сумев подняться на 55 позиций. Стоит вспомнить ее успех на престижном турнире в Чарльстоне, где спортсменка смогла добраться до финала.

Свой путь на Открытом чемпионате США теннисистка начала с уверенной победы над немкой Эллой Зайдель – 6:2, 6:2. Хоть большого прорыва от украинки не ждут, она способна удивить, так как местами показывает игру солидного уровня. Если удастся пройти в третий круг, там будет битва против победительницы пары Бузас Манейро – Рыбакина.

Совсем недавно у Стародубцевой была серия из шести поражений кряду, но этот период позади, на мейджор она приехала в хорошей форме, что и показала стартовая встреча.

Мария Саккари

Гречанка хорошо известна любителям тенниса, она экс-третья ракетка мира, на мейджорах ее лучшим результатом был полуфинал. Саккари многим запоминалась своим атлетизмом и неуступчивостью, в игре иногда есть прямолинейность, хотя она способна создать проблемы любой сопернице.

Лучше всего в текущем сезоне теннисистка сыграла на турнире в Дохе, где дошла до полуфинала, а также был финал в Афинах. Невероятно сложным для гречанки был матч первого круга против американки Робин Монтгомери, где Саккари отыгралась с 2:6, 0:4, в итоге выиграла вторую партию 7:5, а также третий сет 6:2.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, а в их первой официальной встрече гречанка котируется небольшим фаворитом. Букмекеры отдают преимущество Саккари за счет статуса, она более известна, хотя спортсменки примерно равны по классу.

Я думаю, у Стародубцевой есть хорошие шансы на успех, если она покажет свой лучший теннис. Считаю привлекательной здесь ставку на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
03.09.2026 -
22:00
Мария Саккари
Тотал геймов больше 20.5 1.70 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Юлия Стародубцева Мария Саккари US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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