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US Open
02 сентября 2026, 14:31 |
437
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 2 сентября

В среду в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина

02 сентября 2026, 14:31 |
437
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 2 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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2 сентября на Открытом чемпионате США 2026 стартуют матчи второго раунда в одиночных разрядах.

В среду в Нью-Йорке сыграют две украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина.

US Open 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00)

Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC]

Grandstand. 5-й запуск (не ранее 00:30)

Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт

Расписание матчей на US Open 2026 на 2 сентября

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US Open 2026 Элина Свитолина Марта Костюк Слоан Стивенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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До US Open сучані технології не дійшли? Що це за скановані паперові розклади?
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