Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 2 сентября

Расписание матчей на US Open 2026 на 2 сентября

В среду в Нью-Йорке сыграют две украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина.

2 сентября на Открытом чемпионате США 2026 стартуют матчи второго раунда в одиночных разрядах.

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