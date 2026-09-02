US Open02 сентября 2026, 14:31 |
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 2 сентября
В среду в Нью-Йорке сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина
02 сентября 2026, 14:31 |
437
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2 сентября на Открытом чемпионате США 2026 стартуют матчи второго раунда в одиночных разрядах.
В среду в Нью-Йорке сыграют две украинские теннисистки – Марта Костюк и Элина Свитолина.
US Open 2026. Одиночный разряд, 1/32 финала
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (не ранее 20:00)
Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC]
Grandstand. 5-й запуск (не ранее 00:30)
Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт
Расписание матчей на US Open 2026 на 2 сентября
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