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  4. Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2026, 14:19 |
138
0

Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026

01 сентября 2026, 14:19 |
138
0
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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1 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Риз Брантмайер (США, WTA 431). Поединок начнется четвертым запуском на корте №12 после игры Свайда – Альтмайер. Ориентировочное время старта игры – 23:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Мери Стояной, либо с Александрой Эалой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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