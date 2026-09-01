Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Риз Брантмайер (США, WTA 431). Поединок начнется четвертым запуском на корте №12 после игры Свайда – Альтмайер. Ориентировочное время старта игры – 23:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Мери Стояной, либо с Александрой Эалой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА