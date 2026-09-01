Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026
1 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка сыграет против Риз Брантмайер (США, WTA 431). Поединок начнется четвертым запуском на корте №12 после игры Свайда – Альтмайер. Ориентировочное время старта игры – 23:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Мери Стояной, либо с Александрой Эалой.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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