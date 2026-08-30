Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 112) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Лукреции Стефанини (Италия, WTA 119). Поединок состоится вторым запуском на корте №7 после игры Шимабукуро – Риндеркнеш. Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Вероникой Эрьявец.

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