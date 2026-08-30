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  4. Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 августа 2026, 12:43 |
241
0

Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026

30 августа 2026, 12:43 |
241
0
Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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30 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 112) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против Лукреции Стефанини (Италия, WTA 119). Поединок состоится вторым запуском на корте №7 после игры Шимабукуро – Риндеркнеш. Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Вероникой Эрьявец.

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Лукреция Стефанини смотреть онлайн US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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