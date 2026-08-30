Даяна Ястремская – Лукреция Стефанини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026
30 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 112) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка сыграет против Лукреции Стефанини (Италия, WTA 119). Поединок состоится вторым запуском на корте №7 после игры Шимабукуро – Риндеркнеш. Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Вероникой Эрьявец.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сэм одолел украинского боксера единогласным решением в битве за пояс WBO International
Поздравил команду Ротаня