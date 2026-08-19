Костюк / Стернс – Го Ханьюй / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного турнира WTA 1000 в Цинциннати
19 августа украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка и ее напарница Пейтон Стернс (США) сыграют против третьего сеяного тандема Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция).
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Поединок начнется четвертым запуском на корте №10 после игры Синякова / Таунсенд – Макнелли / Йович и должного отдыха Марты (Костюк в 20:00 начнет матч одиночного разряда против Мирры Андреевой). Ориентировочное время начала игры – 22:30 по Киеву.
Победительницы поединка в 1/4 финала встретятся с пятыми сеяными Се Шувэй и Аленой Остапенко.
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