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  4. Костюк / Стернс – Го Ханьюй / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 августа 2026, 09:58 |
239
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Костюк / Стернс – Го Ханьюй / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала парного турнира WTA 1000 в Цинциннати

19 августа 2026, 09:58 |
239
0
Костюк / Стернс – Го Ханьюй / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс и Марта Костюк
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19 августа украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка и ее напарница Пейтон Стернс (США) сыграют против третьего сеяного тандема Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция).

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Поединок начнется четвертым запуском на корте №10 после игры Синякова / Таунсенд – Макнелли / Йович и должного отдыха Марты (Костюк в 20:00 начнет матч одиночного разряда против Мирры Андреевой). Ориентировочное время начала игры – 22:30 по Киеву.

Победительницы поединка в 1/4 финала встретятся с пятыми сеяными Се Шувэй и Аленой Остапенко.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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