Элина Свитолина – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 17 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Терезы Валентовой (WTA 64). Поединок начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге тысячника встретится либо с Лейлой Фернандес, либо с Ван Сию.

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