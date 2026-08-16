Элина Свитолина – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
В ночь на 17 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 10) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Чехии Терезы Валентовой (WTA 64). Поединок начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в третьем круге тысячника встретится либо с Лейлой Фернандес, либо с Ван Сию.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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