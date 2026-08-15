Финалистка РГ-2026 выиграла первый матч после сенсационного мейджора
Майя Хвалиньска успешно стартовала на WTA 1000 в Цинциннати, одолев Кристину Букшу
24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 23) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде полька в двух сетах уверенно переиграла представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 38), отдав всего четыре гейма. Встреча завершилась за 1 час и 39 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Кристина Букша (Испания) – Майя Хвалиньска (Польша) [19] – 2:6, 2:6
Хвалиньска взяла реванш у Букши за поражение в квалификации тысячника в Мадриде в прошлом году.
Майя одержала первую победу после Ролан Гаррос 2026, на котором сенсационно добралась до финала. Хвалиньска прервала лузстрик из четырех поеденинков.
В 1/16 финала Цинциннати Майя поборется с победительницей поединка Диана Шнайдер – Татьяна Мария.
Maja Chwalinska flying into Round 3 🛫— wta (@WTA) August 15, 2026
The 2026 Roland-Garros finalist is through in Cincinnati, defeating Bucsa 6-2, 6-2 👏#CincyTennis pic.twitter.com/dP98ewbS9e
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