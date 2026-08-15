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WTA
15 августа 2026, 21:25 | Обновлено 15 августа 2026, 21:50
2467
0

Финалистка РГ-2026 выиграла первый матч после сенсационного мейджора

Майя Хвалиньска успешно стартовала на WTA 1000 в Цинциннати, одолев Кристину Букшу

15 августа 2026, 21:25 | Обновлено 15 августа 2026, 21:50
2467
0
Финалистка РГ-2026 выиграла первый матч после сенсационного мейджора
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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24-летняя польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 23) выиграла стартовый матч на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде полька в двух сетах уверенно переиграла представительницу Испании Кристину Букшу (WTA 38), отдав всего четыре гейма. Встреча завершилась за 1 час и 39 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Кристина Букша (Испания) – Майя Хвалиньска (Польша) [19] – 2:6, 2:6

Хвалиньска взяла реванш у Букши за поражение в квалификации тысячника в Мадриде в прошлом году.

Майя одержала первую победу после Ролан Гаррос 2026, на котором сенсационно добралась до финала. Хвалиньска прервала лузстрик из четырех поеденинков.

В 1/16 финала Цинциннати Майя поборется с победительницей поединка Диана Шнайдер – Татьяна Мария.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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