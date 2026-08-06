ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал полузащитника Арсенала
Кристиан Нергор сменил клубную прописку
«Эвертон» официально объявил о подписании контракта с датским опорным полузащитником лондонского «Арсенала» Кристианом Нергором.
Детали соглашения между клубом и 32-летним футболистом, как и сумма трансфера, остаются неизвестными.
В сезоне 2025/26 Кристиан Нергор провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее «Эвертон» официально объявил о подписании Хейдена Хекни.
We have completed the signing of Denmark international midfielder Christian Nørgaard from Arsenal for an undisclosed fee.— Everton (@Everton) August 5, 2026
Welcome to Everton, Christian! 🔵
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