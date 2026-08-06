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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал полузащитника Арсенала
Англия
06 августа 2026, 01:51 |
203
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал полузащитника Арсенала

Кристиан Нергор сменил клубную прописку

06 августа 2026, 01:51 |
203
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал полузащитника Арсенала
ФК Эвертон. Кристиан Нергор
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«Эвертон» официально объявил о подписании контракта с датским опорным полузащитником лондонского «Арсенала» Кристианом Нергором.

Детали соглашения между клубом и 32-летним футболистом, как и сумма трансфера, остаются неизвестными.

В сезоне 2025/26 Кристиан Нергор провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее «Эвертон» официально объявил о подписании Хейдена Хекни.

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Кристиан Нергор Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Эвертон
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