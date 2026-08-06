ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал полузащитника Арсенала

«Эвертон» официально объявил о подписании контракта с датским опорным полузащитником лондонского «Арсенала» Кристианом Нергором.

Детали соглашения между клубом и 32-летним футболистом, как и сумма трансфера, остаются неизвестными.

В сезоне 2025/26 Кристиан Нергор провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее «Эвертон» официально объявил о подписании Хейдена Хекни.