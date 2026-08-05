Рекордсмены чемпионатов Португалии по количеству набранных очков

Уже 7 августа матчем Эштурил — Фамаликан начнётся чемпионат Португалии сезона 2026/27.

В связи с этим интересно вспомнить самые успешные клубы страны по суммарному количеству набранных очков за всю историю Примейры.

Рекордсменом чемпионатов Португалии является Бенфика, в активе которой 4112 очков. Вторым идет Порту (4012), третьим — Спортинг (3853).

Интересным фактом является то, что лишь 10 из 18 команд предстоящего сезона входят в топ-20 клубов с наибольшим суммарным количеством набранных очков.

Помимо вышеупомянутых клубов, в этот список входят Витория Гимарайнш (2473), Брага (2254), Маритиму (1327), Риу-Аве (901), Эштурил (815), Жил-Висенте (708) и Насьонал (642).

Топ-20 команд с наибольшим количеством набранных очков в чемпионатах Португалии:

4112 – Бенфика*

4012 – Порту*

3853 – Спортинг*

2473 – Витория Гимарайнш*

2281 – Белененсеш

2254 – Брага*

1900 – Боавишта

1895 – Витория Сетубал

1419 – Академика

1327 – Маритиму*

901 – Риу Аве*

815 – Эштурил*

708 – Жилу Висенте*

707 – Фаренсе

689 – Пасуш де Феррейра

678 – Бейра-Мар

642 – Насьонал*

577 – Селгейрош

572 – Портимоненсе

562 – Фабрил Баррейро

* – команды, участвующие в сезоне 2026/27