Рекордсмены чемпионатов Португалии по количеству набранных очков
Только 10 клубов из топ-20 самых успешных команд страны будут представлены в сезоне 2026/27
Уже 7 августа матчем Эштурил — Фамаликан начнётся чемпионат Португалии сезона 2026/27.
В связи с этим интересно вспомнить самые успешные клубы страны по суммарному количеству набранных очков за всю историю Примейры.
Рекордсменом чемпионатов Португалии является Бенфика, в активе которой 4112 очков. Вторым идет Порту (4012), третьим — Спортинг (3853).
Интересным фактом является то, что лишь 10 из 18 команд предстоящего сезона входят в топ-20 клубов с наибольшим суммарным количеством набранных очков.
Помимо вышеупомянутых клубов, в этот список входят Витория Гимарайнш (2473), Брага (2254), Маритиму (1327), Риу-Аве (901), Эштурил (815), Жил-Висенте (708) и Насьонал (642).
Топ-20 команд с наибольшим количеством набранных очков в чемпионатах Португалии:
- 4112 – Бенфика*
- 4012 – Порту*
- 3853 – Спортинг*
- 2473 – Витория Гимарайнш*
- 2281 – Белененсеш
- 2254 – Брага*
- 1900 – Боавишта
- 1895 – Витория Сетубал
- 1419 – Академика
- 1327 – Маритиму*
- 901 – Риу Аве*
- 815 – Эштурил*
- 708 – Жилу Висенте*
- 707 – Фаренсе
- 689 – Пасуш де Феррейра
- 678 – Бейра-Мар
- 642 – Насьонал*
- 577 – Селгейрош
- 572 – Портимоненсе
- 562 – Фабрил Баррейро
* – команды, участвующие в сезоне 2026/27
🇵🇹 Mais pontos, mais vitórias, mais jogos, mais golos... quem domina a história da Liga Portugal?— ZEROZERO (@zerozeropt) August 5, 2026
O 𝘇𝗲𝗿𝗼𝘇𝗲𝗿𝗼 fez o levantamento dos dados absolutos de toda a história da I Liga.
Qual é a equipa com mais pontos? ⬇️ pic.twitter.com/ue3b1dKWyd
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