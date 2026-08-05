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Португалия
05 августа 2026, 23:37 |
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Рекордсмены чемпионатов Португалии по количеству набранных очков

Только 10 клубов из топ-20 самых успешных команд страны будут представлены в сезоне 2026/27

05 августа 2026, 23:37 |
61
0
Рекордсмены чемпионатов Португалии по количеству набранных очков
Getty Images/Global Images Ukraine
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Уже 7 августа матчем Эштурил — Фамаликан начнётся чемпионат Португалии сезона 2026/27.

В связи с этим интересно вспомнить самые успешные клубы страны по суммарному количеству набранных очков за всю историю Примейры.

Рекордсменом чемпионатов Португалии является Бенфика, в активе которой 4112 очков. Вторым идет Порту (4012), третьим — Спортинг (3853).

Интересным фактом является то, что лишь 10 из 18 команд предстоящего сезона входят в топ-20 клубов с наибольшим суммарным количеством набранных очков.

Помимо вышеупомянутых клубов, в этот список входят Витория Гимарайнш (2473), Брага (2254), Маритиму (1327), Риу-Аве (901), Эштурил (815), Жил-Висенте (708) и Насьонал (642).

Топ-20 команд с наибольшим количеством набранных очков в чемпионатах Португалии:

  • 4112 – Бенфика*
  • 4012 – Порту*
  • 3853 – Спортинг*
  • 2473 – Витория Гимарайнш*
  • 2281 – Белененсеш
  • 2254 – Брага*
  • 1900 – Боавишта
  • 1895 – Витория Сетубал
  • 1419 – Академика
  • 1327 – Маритиму*
  • 901 – Риу Аве*
  • 815 – Эштурил*
  • 708 – Жилу Висенте*
  • 707 – Фаренсе
  • 689 – Пасуш де Феррейра
  • 678 – Бейра-Мар
  • 642 – Насьонал*
  • 577 – Селгейрош
  • 572 – Портимоненсе
  • 562 – Фабрил Баррейро

* – команды, участвующие в сезоне 2026/27

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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