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Кубок конфедераций
05 августа 2026, 13:37 | Обновлено 05 августа 2026, 14:22
68
0

Михаил Кополовец поделился мыслями о предстоящем матче Динамо

Экс-игрок Карпат оценил шансы на проход киевлян

05 августа 2026, 13:37 | Обновлено 05 августа 2026, 14:22
68
0
Михаил Кополовец поделился мыслями о предстоящем матче Динамо
Михаил Кополовец. Скриншот
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Михаил Кополовец рассказал, чего ожидает от противостояния киевлян против в Карабаха в Лиге конференций.

«Динамо» перенесло матч первого тура через еврокубки. Какие ваши ожидания от противостояния киевлян с «Карабахом"?

– Сразу хочу сказать: я уже говорил не раз в интервью – я ничего не жду от наших команд в еврокубках. Ничего, просто нечего. Ну, один «Шахтер», который на евроарене что-то показывал, какой футбол. Хотя опять же это не тот «Шахтер», который мог играть на равных с «Манчестер Сити», «Ювентусом» и «Барселоной». Не тот «Шахтер» сейчас. Но сегодня это одна команда, которая на евроарене может достойно выступить.

Я больше не жду от наших клубов ничего в еврокубках. Это не значит, что я какой пессимист, просто то, что я вижу в последние годы: мы постоянно вылетаем после первого раунда, после второго. Поэтому я ничего не жду, к сожалению.

– То есть вы считаете, что «Динамо» не сможет пройти дальше?

– Я им желаю, чтобы они прошли, но мне трудно сказать, пройдет или не пройдет. То, что я видел, как они выглядят, трудно сказать... Если и пройдут, то будут иметь большие трудности, - считает Кополовец.

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Михаил Кополовец Динамо Киев Карабах Лига конференций
Horo Источник: Футбол 24
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