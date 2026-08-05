Арсенал оформит трансфер полузащитника сборной Бразилии за 87,5 млн евро

Полузащитник английского «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараеш определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Капитан «сорок» присоединится к лондонскому «Арсеналу» – после длительных переговоров стороны договорились о трансфере за 87,5 миллиона евро. Условия личного контракта были согласованы еще в апреле.

Гимараеш перебрался в чемпионат Англии в январе 2022 года из французского «Лиона». В футболке «Ньюкасла» провел 195 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 32 результативных передачи.

В прошлом сезоне 28-летний полузащитник сыграл 41 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и семь ассистов. В активе полузащитника – 48 игр в футболке сборной Бразилии.