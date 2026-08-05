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Англия
05 августа 2026, 11:27 | Обновлено 05 августа 2026, 12:08
1173
0

Арсенал оформит трансфер полузащитника сборной Бразилии за 87,5 млн евро

Бруно Гимараеш покинет «Ньюкасл» и присоединиться к «канонирам»

05 августа 2026, 11:27 | Обновлено 05 августа 2026, 12:08
1173
0
Арсенал оформит трансфер полузащитника сборной Бразилии за 87,5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш
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Полузащитник английского «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараеш определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Капитан «сорок» присоединится к лондонскому «Арсеналу» – после длительных переговоров стороны договорились о трансфере за 87,5 миллиона евро. Условия личного контракта были согласованы еще в апреле.

Гимараеш перебрался в чемпионат Англии в январе 2022 года из французского «Лиона». В футболке «Ньюкасла» провел 195 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 32 результативных передачи.

В прошлом сезоне 28-летний полузащитник сыграл 41 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и семь ассистов. В активе полузащитника – 48 игр в футболке сборной Бразилии.

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Арсенал Лондон Бруно Гимараеш Ньюкасл Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
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