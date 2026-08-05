Арсенал оформит трансфер полузащитника сборной Бразилии за 87,5 млн евро
Бруно Гимараеш покинет «Ньюкасл» и присоединиться к «канонирам»
Полузащитник английского «Ньюкасла» и сборной Бразилии Бруно Гимараеш определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Капитан «сорок» присоединится к лондонскому «Арсеналу» – после длительных переговоров стороны договорились о трансфере за 87,5 миллиона евро. Условия личного контракта были согласованы еще в апреле.
Гимараеш перебрался в чемпионат Англии в январе 2022 года из французского «Лиона». В футболке «Ньюкасла» провел 195 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 32 результативных передачи.
В прошлом сезоне 28-летний полузащитник сыграл 41 поединок, записав на свой счет девять забитых мячей и семь ассистов. В активе полузащитника – 48 игр в футболке сборной Бразилии.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Bruno Guimarães to Arsenal, HERE WE GO! 🇧🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026
Agreement in place with Newcastle after long talks and personal terms in place with Bruno since July. Fee worth £75m.
New midfielder for Mikel Arteta. 🔜 pic.twitter.com/bC8q2Wv8S6
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