Модрич рассказал почему решил остаться в Милане
Хорватский полузащитник рассказал про сложный выбор
Хорватская легенда Лука Модрич решил остаться в «Милане» еще на сезон и в последнем интервью он рассказал про причины такого решения.
"Моей мечтой всегда было побеждать с «Миланом». Именно поэтому я пришел в этот клуб, а ради развлечения.
Моя цель – получить с «Миланом» трофей, будь это скудетто или что-то другое. Для этого я здесь, и это всегда было моей миссией.
У меня никогда не было сомнений в возобновлении контракта. Я мог бы сделать это еще в декабре, но я предпочел подождать и посмотреть, как отреагирует мое тело, и останется ли у меня та же решительность и страсть к футболу", - заявил хорватский полузащитник.
Напомним, что в сезоне 2025/26 Модрич провел за «Милан» – 37 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи.
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