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Италия
05 августа 2026, 09:59 | Обновлено 05 августа 2026, 10:13
35
0

Модрич рассказал почему решил остаться в Милане

Хорватский полузащитник рассказал про сложный выбор

05 августа 2026, 09:59 | Обновлено 05 августа 2026, 10:13
35
0
Модрич рассказал почему решил остаться в Милане
Лука Модрич. ФК Милан
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Хорватская легенда Лука Модрич решил остаться в «Милане» еще на сезон и в последнем интервью он рассказал про причины такого решения.

"Моей мечтой всегда было побеждать с «Миланом». Именно поэтому я пришел в этот клуб, а ради развлечения.

Моя цель – получить с «Миланом» трофей, будь это скудетто или что-то другое. Для этого я здесь, и это всегда было моей миссией.

У меня никогда не было сомнений в возобновлении контракта. Я мог бы сделать это еще в декабре, но я предпочел подождать и посмотреть, как отреагирует мое тело, и останется ли у меня та же решительность и страсть к футболу", - заявил хорватский полузащитник.

Напомним, что в сезоне 2025/26 Модрич провел за «Милан» – 37 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи.

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Лука Модрич Милан сборная Хорватии по футболу
Horo Источник: Альфредо Педулла
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