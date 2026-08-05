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  4. Динамо определилось с будущим Костюка, – источник
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 21:08 |
541
0

Динамо определилось с будущим Костюка, – источник

Тренер покинет клуб, если команда не пробьется в основной этап еврокубков

05 августа 2026, 21:08 |
541
0
Динамо определилось с будущим Костюка, – источник
ФК Динамо. Игорь Костюк
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Киевское «Динамо» может в скором времени провести очередную перестановку в тренерском штабе первой команды.

Как отмечает источник, киевский клуб уволит главного тренера Игоря Костюка, если тот в сезон столетия клуба не сможет вывести команду в основной этап еврокубков.

В четверг «Динамо» предстоит первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, где соперником команды Костюка станет «Карабах».

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.

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Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига Европы Карабах отставка
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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