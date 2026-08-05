Динамо определилось с будущим Костюка, – источник

Киевское «Динамо» может в скором времени провести очередную перестановку в тренерском штабе первой команды.

Как отмечает источник, киевский клуб уволит главного тренера Игоря Костюка, если тот в сезон столетия клуба не сможет вывести команду в основной этап еврокубков.

В четверг «Динамо» предстоит первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, где соперником команды Костюка станет «Карабах».

30 июля состоялся второй матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2026/27 между греческим ПАОКом и киевским «Динамо». Матч прошел в греческих Салониках на стадионе «Тумба» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. По сумме двух матчей 5:2 дальше прошел ПАОК.