В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между польской «Ягеллонией» и шотландским «Рейнджерсом». По киевскому времени игра начнется в 19:00.



Ягеллония



Предыдущий сезон Экстраклассы получился чрезвычайно конкурентным для «Ягеллонии». За 34 поединка турнира коллективу удалось набрать 56 очков и занять 3-ю строчку общего зачета, что и позволило сыграть в квалификации Лиги Европы. Расстояние от чемпиона, «Леха» Познань, составляло всего 4 балла.



Кубок Польши команда покинула на стадии 1/8 финала после поражения против Катовице со счетом 3:1. Кроме этого коллектив смог дойти до 1/16 финала Лиги конференций, где уступил итальянскую «Фиорентину».



Рейнджерс



Шотландцы в прошлом сезоне тоже не смогли удивить. За 38 матчей национальной лиги «Рейнджерс» смог получить 72 балла, чего было достаточно, чтобы занять 3-ю строчку общего зачета. Расстояние от чемпиона, «Селтика», составляло 10 зачетных пунктов.



У клуба ничего не вышло и в Кубке Шотландии, который он покинул на стадии четвертьфинала после поражения в серии пенальти против «Селтика». Также «Рейнджерс» провалился в Лиге Европы, где завоевал только 4 очка за 8 матчей основного этапа.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



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