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Ягеллония
06.08.2026 19:00 - : -
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Лига Европы
04 августа 2026, 21:36 | Обновлено 04 августа 2026, 21:43
12
0

Ягеллония – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Матч начнется 6 августа в 19:00 по Киеву

04 августа 2026, 21:36 | Обновлено 04 августа 2026, 21:43
12
0
Ягеллония – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
ФК Рейнджерс
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В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между польской «Ягеллонией» и шотландским «Рейнджерсом». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Ягеллония

Предыдущий сезон Экстраклассы получился чрезвычайно конкурентным для «Ягеллонии». За 34 поединка турнира коллективу удалось набрать 56 очков и занять 3-ю строчку общего зачета, что и позволило сыграть в квалификации Лиги Европы. Расстояние от чемпиона, «Леха» Познань, составляло всего 4 балла.

Кубок Польши команда покинула на стадии 1/8 финала после поражения против Катовице со счетом 3:1. Кроме этого коллектив смог дойти до 1/16 финала Лиги конференций, где уступил итальянскую «Фиорентину».

Рейнджерс

Шотландцы в прошлом сезоне тоже не смогли удивить. За 38 матчей национальной лиги «Рейнджерс» смог получить 72 балла, чего было достаточно, чтобы занять 3-ю строчку общего зачета. Расстояние от чемпиона, «Селтика», составляло 10 зачетных пунктов.

У клуба ничего не вышло и в Кубке Шотландии, который он покинул на стадии четвертьфинала после поражения в серии пенальти против «Селтика». Также «Рейнджерс» провалился в Лиге Европы, где завоевал только 4 очка за 8 матчей основного этапа.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.12 для "Ягеллонии" и 2.34 для «Рейнджерс». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Ягеллония
6 августа 2026 -
19:00
Глазго Рейнджерс
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ягеллония Белосток Глазго Рейнджерс прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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