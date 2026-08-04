Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комо подпишет одного из лидеров сенсационной Жироны
Италия
04 августа 2026, 23:24 |
342
0

Комо подпишет одного из лидеров сенсационной Жироны

Ян Коуту покинет дортмундскую Боруссию на правах аренды

04 августа 2026, 23:24 |
342
0
Комо подпишет одного из лидеров сенсационной Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бразильский правый защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуту в ближайшее время перейдет в итальянский «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды с опцией выкупа на сумму свыше 20 миллионов евро. За саму аренду клуб заплатит 2 миллиона евро.

Ян Коуту был одним из лидеров каталонской «Жироны» в сезоне 2023/24, когда команда сенсационно боролась за чемпионство в Испании.

В сезоне 2025/26 Ян Коуту провёл 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Комо» подпишет Трево Чалобу.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ подписал экс-игрока Бенфики и Монако
Будет играть с украинцами. Романо назвал новый клуб легендарного Салаха
Реал нашел новый клуб для игрока, за которого заплатили 45 млн евро
Ян Коуту Боруссия Дортмунд Комо трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги аренда игрока Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик, семья Судаковых и бордовый шик. Трубин показал празднование ДР
Футбол | 04 августа 2026, 23:21 0
Мудрик, семья Судаковых и бордовый шик. Трубин показал празднование ДР
Мудрик, семья Судаковых и бордовый шик. Трубин показал празднование ДР

На празднике собрались близкие и друзья футболиста

Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Теннис | 04 августа 2026, 20:59 26
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы

Элина в трех сетах переиграла Джессику Бузас Манейро в поединке 1/32 финала

Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Футбол | 04.08.2026, 09:35
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Бокс | 04.08.2026, 08:05
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Футбол | 04.08.2026, 07:42
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 6
Бокс
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
Поставлена точка в трансфере Цыганкова в известный клуб Ла Лиги
03.08.2026, 09:59 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
03.08.2026, 14:51 4
Бокс
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
Известный украинский клуб может вернуться в профессиональный футбол
03.08.2026, 10:21
Футбол
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
Забарный отправится в Испанию, где попытается завоевать очередной трофей
03.08.2026, 11:11 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем