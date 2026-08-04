Комо подпишет одного из лидеров сенсационной Жироны
Ян Коуту покинет дортмундскую Боруссию на правах аренды
Бразильский правый защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуту в ближайшее время перейдет в итальянский «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды с опцией выкупа на сумму свыше 20 миллионов евро. За саму аренду клуб заплатит 2 миллиона евро.
Ян Коуту был одним из лидеров каталонской «Жироны» в сезоне 2023/24, когда команда сенсационно боролась за чемпионство в Испании.
В сезоне 2025/26 Ян Коуту провёл 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Комо» подпишет Трево Чалобу.
🚨🔵⚪️ Como reach verbal agreement with Borussia Dortmund for Yan Couto, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026
€2m loan fee, option to buy over €20m and travel on Wednesday for medical and contract signing. pic.twitter.com/cIAHQZjwjM
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