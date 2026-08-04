Комо подпишет одного из лидеров сенсационной Жироны

Бразильский правый защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуту в ближайшее время перейдет в итальянский «Комо», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 24-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды с опцией выкупа на сумму свыше 20 миллионов евро. За саму аренду клуб заплатит 2 миллиона евро.

Ян Коуту был одним из лидеров каталонской «Жироны» в сезоне 2023/24, когда команда сенсационно боролась за чемпионство в Испании.

В сезоне 2025/26 Ян Коуту провёл 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Комо» подпишет Трево Чалобу.