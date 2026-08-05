Украинский вратарь переходит в культовый испанский клуб

Вратарь «Зари» Александр Сапутин близок к переходу в испанскую «Валенсию».

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По его словам, украинский вратарь, скорее всего, начнёт выступления не в основной команде «летучих мышей», а в составе «Валенсии B».

Журналист также обратил внимание на кадровые изменения в луганском клубе. По его словам, появление в основном составе Игоря Рыбака и приглашение молодого вратаря Караващенко могут свидетельствовать о подготовке «Зари» к продаже Сапутина.

Луганский клуб рассчитывает получить за трансфер вратаря от 2 до 3 миллионов евро.