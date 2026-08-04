Англия04 августа 2026, 20:19 |
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Челси приобрел двух игроков, суммарно сыгравших 863 матча в АПЛ
Вспомним всех футболистов Челси по количеству сыгранных поединков в Премьер-Лиге за все клубы
04 августа 2026, 20:19 |
153
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Два опытных новичка «Челси» Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек в сумме провели 863 матча в АПЛ за разные клубы (463 и 400 соответственно).
Ни один другой игрок «Синих» даже близко не приблизился к такому количеству матчей в чемпионате Англии.
После Хендерсона и Уэлбека третьим в данном рейтинге игроков «Челси» идет Педру Нету, который сыграл 180 матчей.
Напомним, что в активе украинца Михаила Мудрика 53 сыгранных матча в АПЛ.
Игроки «Челси» по количеству сыгранных матчей в АПЛ (в сумме за все клубы):
- 463 – Джордан Хендерсон
- 400 – Дэнни Уэлбек
- 180 – Педру Нету
- 170 – Роберт Санчес
- 156 – Рис Джеймс
- 151 – Мойзес Кайседо
- 124 – Жоау Педру
- 118 – Энцо Фернандес
- 117 – Трево Чалоба
- 116 – Тосин Адарабиойо
- 115 – Коул Палмер
- 93 – Мало Густо
- 91 – Уэсли Фофана
- 85 – Морган Роджерс
- 78 – Леви Колвилл
- 67 – Лиам Делап
- 65 – Николас Джексон
- 58 – Алекс Дисаси
- 58 – Ромео Лавиа
- 53 – Михаил Мудрик
- 42 – Бенуа Бадиашиль
- 22 – Джош Ачеампонг
- 22 – Эстевао
- 22 – Джоррел Хато
- 18 – Давид Датро Фофана
- 16 – Джейми Гиттенс
- 13 – Марк Гию
- 11 – Филипп Йоргенсен
- 3 – Мамаду Сарр
- 3 – Дарио Эссуго
- 2 – Омари Келлиман
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