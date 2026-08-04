Челси приобрел двух игроков, суммарно сыгравших 863 матча в АПЛ

Два опытных новичка «Челси» Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек в сумме провели 863 матча в АПЛ за разные клубы (463 и 400 соответственно).

Ни один другой игрок «Синих» даже близко не приблизился к такому количеству матчей в чемпионате Англии.

После Хендерсона и Уэлбека третьим в данном рейтинге игроков «Челси» идет Педру Нету, который сыграл 180 матчей.

Напомним, что в активе украинца Михаила Мудрика 53 сыгранных матча в АПЛ.

Игроки «Челси» по количеству сыгранных матчей в АПЛ (в сумме за все клубы):