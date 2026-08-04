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Англия
04 августа 2026, 20:19 |
153
0

Челси приобрел двух игроков, суммарно сыгравших 863 матча в АПЛ

Вспомним всех футболистов Челси по количеству сыгранных поединков в Премьер-Лиге за все клубы

04 августа 2026, 20:19 |
153
0
Челси приобрел двух игроков, суммарно сыгравших 863 матча в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Два опытных новичка «Челси» Джордан Хендерсон и Дэнни Уэлбек в сумме провели 863 матча в АПЛ за разные клубы (463 и 400 соответственно).

Ни один другой игрок «Синих» даже близко не приблизился к такому количеству матчей в чемпионате Англии.

После Хендерсона и Уэлбека третьим в данном рейтинге игроков «Челси» идет Педру Нету, который сыграл 180 матчей.

Напомним, что в активе украинца Михаила Мудрика 53 сыгранных матча в АПЛ.

Игроки «Челси» по количеству сыгранных матчей в АПЛ (в сумме за все клубы):

  • 463 – Джордан Хендерсон
  • 400 – Дэнни Уэлбек
  • 180 – Педру Нету
  • 170 – Роберт Санчес
  • 156 – Рис Джеймс
  • 151 – Мойзес Кайседо
  • 124 – Жоау Педру
  • 118 – Энцо Фернандес
  • 117 – Трево Чалоба
  • 116 – Тосин Адарабиойо
  • 115 – Коул Палмер
  • 93 – Мало Густо
  • 91 – Уэсли Фофана
  • 85 – Морган Роджерс
  • 78 – Леви Колвилл
  • 67 – Лиам Делап
  • 65 – Николас Джексон
  • 58 – Алекс Дисаси
  • 58 – Ромео Лавиа
  • 53 – Михаил Мудрик
  • 42 – Бенуа Бадиашиль
  • 22 – Джош Ачеампонг
  • 22 – Эстевао
  • 22 – Джоррел Хато
  • 18 – Давид Датро Фофана
  • 16 – Джейми Гиттенс
  • 13 – Марк Гию
  • 11 – Филипп Йоргенсен
  • 3 – Мамаду Сарр
  • 3 – Дарио Эссуго
  • 2 – Омари Келлиман
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Дэнни Уэлбек Джордан Хендерсон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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