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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали двух игроков Руха и сразу отдали их в аренду
Украина. Вторая лига
04 августа 2026, 19:14 |
1244
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали двух игроков Руха и сразу отдали их в аренду

Богдан Левицкий и Олег Дзюринец проведут следующий сезон в составе «Руха»

04 августа 2026, 19:14 |
1244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали двух игроков Руха и сразу отдали их в аренду
ФК Рух. Богдан Левицкий и Олег Дзюринец
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«Рух» сообщил на официальных страницах клуба о переходе Богдана Левицкого и Олега Дзюринца в «Карпаты».

Оба футболиста подписали контракты с «львами», но следующий сезон проведут в составе «желто-синих» на правах аренды.

Богдан Левицкий находится в системе клуба с 2020 года и провел в составе «Руха» 3 матча, а за юношескую команду «желто-черных» сыграл 16 матчей. В составе команды 2009 года рождения завоевал бронзовые медали Про лиги НЛМ и выиграл Суперкубок НЛМ. Также защитник выступает за юношескую сборную Украины.

Олег Дзюринец также находится в системе клуба с 2020 года, за «Рух» сыграл 1 матч и стал самым молодым дебютантом в истории УПЛ. В активе вингера также 1 гол в 4 матчах за юношескую команду «желто-черных». На академическом уровне вместе с командой 2010 года рождения Дзюринец дважды становился чемпионом Про лиги НЛМ, а в кампании 2025/26 стал лучшим бомбардиром соревнований, выигрывал Зимний Кубок и Суперкубок НЛМ, а также завоевал ряд медалей на международных турнирах. Выступает за различные возрастные категории юношеской сборной Украины.

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Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
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