Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Торонто
4 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 63). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.
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Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.
Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Анастасией Потаповой.
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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