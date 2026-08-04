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  4. Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 августа 2026, 16:58 | Обновлено 04 августа 2026, 16:59
318
0

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Торонто

04 августа 2026, 16:58 | Обновлено 04 августа 2026, 16:59
318
0
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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4 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 63). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Анастасией Потаповой.

📺 Видеотрансляция

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Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро смотреть онлайн WTA Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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