Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка сыграет против представительницы Испании Джессики Бузас Манейро (WTA 63). Поединок начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

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Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в 1/16 финала встретится либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Анастасией Потаповой.

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