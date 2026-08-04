ОФИЦИАЛЬНО. Тер Штеген – игрок Аякса

«Аякс» объявил о подписании голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. 34-летний вратарь проведет сезон в Нидерландах на правах аренды.

В прошлом сезоне немецкий голкипер выступал за Барселону, но большую часть сезона пропустил из-за травм. Зимой 2026 года голкипер уехал в аренду в «Жирону», в составе которой провел 2 матча, и снова получив травму на поле больше не появлялся.

Марк-Андре является легендой Барселоны. В мае 2014 года каталонцы заплатили за немецкого голкипера 12 миллионов евро «Боруссии». За время в «Барселоне» немец сыграл 423 официальных матча и завоевал 21 трофей.