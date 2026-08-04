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Нидерланды
04 августа 2026, 13:40 | Обновлено 04 августа 2026, 14:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Тер Штеген – игрок Аякса

Нидерландский клуб усилил вратарскую позицию перед началом сезона

04 августа 2026, 13:40 | Обновлено 04 августа 2026, 14:01
5
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тер Штеген – игрок Аякса
Марк-Андре Тер Штеген. ФК Аякс
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«Аякс» объявил о подписании голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена. 34-летний вратарь проведет сезон в Нидерландах на правах аренды.

В прошлом сезоне немецкий голкипер выступал за Барселону, но большую часть сезона пропустил из-за травм. Зимой 2026 года голкипер уехал в аренду в «Жирону», в составе которой провел 2 матча, и снова получив травму на поле больше не появлялся.

Марк-Андре является легендой Барселоны. В мае 2014 года каталонцы заплатили за немецкого голкипера 12 миллионов евро «Боруссии». За время в «Барселоне» немец сыграл 423 официальных матча и завоевал 21 трофей.

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Horo Источник: ФК Аякс
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