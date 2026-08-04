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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 11:52 | Обновлено 04 августа 2026, 12:33
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0

Йожеф Сабо оценил шансы Полесья и ЛНЗ повторить успех прошлого сезона

Легендарный тренер «Динамо» и сборной Украины поделился мнением о новом сезоне

04 августа 2026, 11:52 | Обновлено 04 августа 2026, 12:33
65
0
Йожеф Сабо оценил шансы Полесья и ЛНЗ повторить успех прошлого сезона
Йожеф Сабо. facebook.com
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Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо высказал мнение о перспективах в новом сезоне УПЛ для «ЛНЗ» и «Полесья».

«ЛНЗ» в новом сезоне сумеет не просесть и пусть не за чемпионство, но за медали побороться, или это такая команда-светляк: вспыхнула и погасла?

– Первые матчи покажут, в каком состоянии действительно находится «ЛНЗ». Еще в прошлом сезоне они продали своего лидера и немного просели. В межсезонье действительно ключевых игроков черкасцы не потеряли. Им еще усилиться, и тогда можно бороться за медали. В основной обойме команды должно быть не 15, а 18-20 игроков. А еще поработать над физикой. Тренер «ЛНЗ» должен заложить прочный фундамент, потому что после зимней паузы было видно, что его команда не выдержала темп.

– Какая команда в новом сезоне может стать открытием, наделать шум, удивить?

– Уже не первый сезон много говорят и пишут о «Полесье», мол, третья сила и все такое, но что мы видим? Не выстрелила ли команда! И это, имея такой состав, где присутствуют игроки национальной сборной Украины. Финишировали только третьими. Руководство, президент житомирского клуба делает от себя все зависимое, покупает игроков, вкладывает средства, мечтает о чемпионстве, но… Не выходит пока. Ротаню еще, мне кажется, нужно опыта поднабраться, все же он молодой тренер.

Удивлять в новом сезоне могут «Карпаты». Клуб с такой историей и амбициями не должен плестись во второй десятке. С финансированием у них вроде бы все в порядке.

– Спрогнозируйте тройку призеров УПЛ в сезоне 2026/27

– «Шахтер» будет чемпионом – это понятно. А кто будет бороться за серебро и бронзу… «ЛНЗ»? Честно, сомневаюсь. Да и «Динамо» тоже. В пятерке киевляне финишируют, а в тройку могут и не попасть… Есть шансы на медали у «Полесья» и «Харькова», как по мне.

Напомним, что в прошлом сезоне «ЛНЗ» и «Полесье» сумели финишировать в топ-3.

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Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир
Horo Источник: Украинский футбол
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