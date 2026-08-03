Два лидера ЛНЗ не сыграют с Карпатами

Как стало известно Sport.ua, возвращение в строй Романа Дидыка и косовара Мухаррема Яшари ожидается в середине августа. Вот почему они не смогут помочь команде из Черкасс в календарном поединке 2-го тура УПЛ с «Карпатами», который состоится 10 августа.

В следующем же матче – с «Черноморцем», который пройдет 16 августа, главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев уже сможет рассчитывать на них.

После ничьей в стартовом туре с «Буковиной» (0:0) ЛНЗ занимает восьмую позицию в турнирной таблице УПЛ.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал ничью в матче с «Буковиной».