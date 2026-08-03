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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 22:17 | Обновлено 03 августа 2026, 22:18
569
0

Два лидера ЛНЗ не сыграют с Карпатами

Дидик и Яшари восстанавливаются после травм

03 августа 2026, 22:17 | Обновлено 03 августа 2026, 22:18
569
0
Два лидера ЛНЗ не сыграют с Карпатами
ФК ЛНЗ. Роман Дидык
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Как стало известно Sport.ua, возвращение в строй Романа Дидыка и косовара Мухаррема Яшари ожидается в середине августа. Вот почему они не смогут помочь команде из Черкасс в календарном поединке 2-го тура УПЛ с «Карпатами», который состоится 10 августа.

В следующем же матче – с «Черноморцем», который пройдет 16 августа, главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев уже сможет рассчитывать на них.

После ничьей в стартовом туре с «Буковиной» (0:0) ЛНЗ занимает восьмую позицию в турнирной таблице УПЛ.

Ранее главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал ничью в матче с «Буковиной».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Карпаты - ЛНЗ инсайд Карпаты Львов Роман Дидык Мухаррем Яшари
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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