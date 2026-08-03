Украина. Премьер лига03 августа 2026, 19:49 |
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ВИДЕО. Шахтер уже громит Кудровку
«Горняки» забили снова
03 августа 2026, 19:49 |
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Во Львове в разгаре второй тайм матча стартового тура Премьер-лиги «Шахтер» – «Кудровка».
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До перерыва команды обменялись голами Алиссона и Артура Думанюка. Во втором тайме чемпионы ведут со счетом 3:1 благодаря дублю Кауана Элиаса. Форвард «горняков» в штрафной и успел первым на добивание, расстреляв ворота с метра. На 80-й минуте забил только что вышедший на поле Лука Мейреллиш - 4:1.
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