Сколько тренеров были во главе одного клуба АПЛ дольше Артеты?
Вспомним топ-10 тренеров с самым длинным временем во главе одной команды в Премьер-лиге
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета находится во главе «канониров» уже 6 лет и 6 месяцев.
Лишь 7 тренеров в истории АПЛ работали с одним клубом дольше испанца.
Рекордсменом Премьер-лиги является также бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, который находился во главе клуба в течение 21 года и 8 месяцев.
Топ-10 тренеров с самым длинным временем во главе одного клуба в АПЛ
21 год и 8 месяцев – Арсен Венгер (Арсенал), 1996–2018
20 лет и 11 месяцев – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед), 1992–2013
11 лет и 3 месяца – Дэвид Мойес (Эвертон), 2002–2013
10 лет и 0 месяцев – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), 2016–2026
8 лет и 8 месяцев – Юрген Клопп (Ливерпуль), 2015–2024
6 лет и 11 месяцев – Джо Киннир (Уимблдон), 1992–1999
6 лет и 9 месяцев – Джейми Реднапп (Вест Хэм Юнайтед), 1994–2001
6 лет и 6 месяцев – Микель Артета (Арсенал), с 2019 года
5 лет и 11 месяцев – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль), 2004–2010
5 лет и 11 месяцев – Алан Кербишли (Чарльтон Атлетик) – 2000–2006
Как видно из рейтинга, Артета в сезоне 2026/27 может обойти сразу двух тренеров: Джо Киннира (6 лет и 11 месяцев во главе Уимблдона) и Джейми Реднаппа (6 лет и 9 месяцев во главе Вест Хэм Юнайтед).
Mikel Arteta is already the 8th longest serving manager in PL history & only active boss in top 20. Credit to Mikel & club for sticking with him - what a job he has done 👏 pic.twitter.com/OrFugCulug— Ben Littlemore (@blittlemore10) August 3, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лидс выиграл решающий матч 4:2 и завоевал титул Premier League Summer Series
Для жеребьевки 4-го раунда ЛК команды условно поделены на группы