Сколько тренеров были во главе одного клуба АПЛ дольше Артеты?

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета находится во главе «канониров» уже 6 лет и 6 месяцев.

Лишь 7 тренеров в истории АПЛ работали с одним клубом дольше испанца.

Рекордсменом Премьер-лиги является также бывший тренер Арсенала Арсен Венгер, который находился во главе клуба в течение 21 года и 8 месяцев.

Топ-10 тренеров с самым длинным временем во главе одного клуба в АПЛ

21 год и 8 месяцев – Арсен Венгер (Арсенал), 1996–2018

20 лет и 11 месяцев – Алекс Фергюсон (Манчестер Юнайтед), 1992–2013

11 лет и 3 месяца – Дэвид Мойес (Эвертон), 2002–2013

10 лет и 0 месяцев – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити), 2016–2026

8 лет и 8 месяцев – Юрген Клопп (Ливерпуль), 2015–2024

6 лет и 11 месяцев – Джо Киннир (Уимблдон), 1992–1999

6 лет и 9 месяцев – Джейми Реднапп (Вест Хэм Юнайтед), 1994–2001

6 лет и 6 месяцев – Микель Артета (Арсенал), с 2019 года

5 лет и 11 месяцев – Рафаэль Бенитес (Ливерпуль), 2004–2010

5 лет и 11 месяцев – Алан Кербишли (Чарльтон Атлетик) – 2000–2006

Как видно из рейтинга, Артета в сезоне 2026/27 может обойти сразу двух тренеров: Джо Киннира (6 лет и 11 месяцев во главе Уимблдона) и Джейми Реднаппа (6 лет и 9 месяцев во главе Вест Хэм Юнайтед).