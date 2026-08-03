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Украина. Первая лига
03 августа 2026, 13:19 | Обновлено 03 августа 2026, 13:31
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ЧИЖЕВСКИЙ: «FVS? Динамику футбол не потеряет, а справедливости прибавится»

Тренер «Агробизнеса» поддерживает внедрение Football Video Support

03 августа 2026, 13:19 | Обновлено 03 августа 2026, 13:31
140
0
ЧИЖЕВСКИЙ: «FVS? Динамику футбол не потеряет, а справедливости прибавится»
Агробизнес. Александр Чижевский
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Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский прокомментировал внедрение в Первой лиге системы Football Video Support (FVS).

«Это уже определенный плюс и шаг вперед. В Первой лиге команды не имели права апеллировать к арбитрам, даже когда были убеждены, что те ошиблись. Теперь нам дают две возможности пересмотреть спорные моменты. В УПЛ даже с VAR арбитры ошибались, а в Первой лиге никаких технических помощников у судей не было. Поэтому внедрение FVS считаю неоспоримым плюсом для нашего футбола.

Будет ли это затягивать игру? Да у нас и так половина скамейки запасных сидит с планшетами и тщательно пересматривает все, что происходит на поле. Это же секундное дело: увидел спорный момент, сообщил главному тренеру, тот просигнализировал главному арбитру – и вопрос решили. Динамику футбол не потеряет, а вот справедливости прибавится», – сказал Чижевский.

Football Video Support – это упрощенная и значительно более доступная альтернатива VAR. Если в VAR просмотр рекомендуют видеоассистенты, то в FVS право подать запрос на просмотр принадлежит командам, а именно – главному тренеру. Каждый наставник имеет два запроса на матч. Если после просмотра арбитр не изменил свое решение – запрос сгорает, если же он был удовлетворен, то остается у команды.

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Агробизнес Александр Чижевский Первая лига Украины
Иван Чирко Источник: Expres Online
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