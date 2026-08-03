ЧИЖЕВСКИЙ: «FVS? Динамику футбол не потеряет, а справедливости прибавится»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский прокомментировал внедрение в Первой лиге системы Football Video Support (FVS).

«Это уже определенный плюс и шаг вперед. В Первой лиге команды не имели права апеллировать к арбитрам, даже когда были убеждены, что те ошиблись. Теперь нам дают две возможности пересмотреть спорные моменты. В УПЛ даже с VAR арбитры ошибались, а в Первой лиге никаких технических помощников у судей не было. Поэтому внедрение FVS считаю неоспоримым плюсом для нашего футбола.

Будет ли это затягивать игру? Да у нас и так половина скамейки запасных сидит с планшетами и тщательно пересматривает все, что происходит на поле. Это же секундное дело: увидел спорный момент, сообщил главному тренеру, тот просигнализировал главному арбитру – и вопрос решили. Динамику футбол не потеряет, а вот справедливости прибавится», – сказал Чижевский.