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  4. Челси получил неожиданное предложение по Мудрику
Англия
03 августа 2026, 21:08 |
1647
0

Челси получил неожиданное предложение по Мудрику

Михаилом заинтересовались три клуба АПЛ

03 августа 2026, 21:08 |
1647
0
Челси получил неожиданное предложение по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик привлек внимание сразу трёх клубов английской Премьер-лиги.

По информации Mail Sport, представители трёх команд уже обратились в лондонский клуб, чтобы узнать о возможности трансфера 25-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Пока лондонцы не приняли окончательного решения относительно его будущего, поскольку хотят проверить его на тренировочных сборах.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Daily Mail
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