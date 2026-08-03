Челси получил неожиданное предложение по Мудрику
Михаилом заинтересовались три клуба АПЛ
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик привлек внимание сразу трёх клубов английской Премьер-лиги.
По информации Mail Sport, представители трёх команд уже обратились в лондонский клуб, чтобы узнать о возможности трансфера 25-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна.
Пока лондонцы не приняли окончательного решения относительно его будущего, поскольку хотят проверить его на тренировочных сборах.
Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.
Three Premier League clubs, including a newly-promoted side, enquire over Mykhailo Mudryk after £89m Chelsea winger's doping case is resolved👀 pic.twitter.com/hvDgoZu3wR— Daily Mail Sport (@MailSport) August 3, 2026
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