Челси получил неожиданное предложение по Мудрику

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик привлек внимание сразу трёх клубов английской Премьер-лиги.

По информации Mail Sport, представители трёх команд уже обратились в лондонский клуб, чтобы узнать о возможности трансфера 25-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Пока лондонцы не приняли окончательного решения относительно его будущего, поскольку хотят проверить его на тренировочных сборах.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.