Украина. Премьер лига03 августа 2026, 15:55 |
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«Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца
Артур утверждает, что футболисты получают свои зарплаты
03 августа 2026, 15:55 |
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Атакующий полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян ответил на вопрос о финансовом положении клуба.
— В последнее время в СМИ появлялась информация о долгах «Черноморца» и трансферном запрете. Есть ли задолженность перед нынешними футболистами?
— Не очень хочу об этом говорить. Могу только сказать, что зарплату мы получаем. В такое сложное время мы благодарны руководству клуба за то, что оно выполняет свои обязательства, поэтому поводов для жалоб у нас нет.
Ранее Артур Авагимян прокомментировал поражение от «Полесья».
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