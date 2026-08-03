«Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца

Атакующий полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян ответил на вопрос о финансовом положении клуба.

— В последнее время в СМИ появлялась информация о долгах «Черноморца» и трансферном запрете. Есть ли задолженность перед нынешними футболистами?

— Не очень хочу об этом говорить. Могу только сказать, что зарплату мы получаем. В такое сложное время мы благодарны руководству клуба за то, что оно выполняет свои обязательства, поэтому поводов для жалоб у нас нет.

Ранее Артур Авагимян прокомментировал поражение от «Полесья».