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  4. «Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 15:55 |
509
0

«Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца

Артур утверждает, что футболисты получают свои зарплаты

03 августа 2026, 15:55 |
509
0
«Не очень хочу об этом говорить». Авагимян – о долгах Черноморца
ФК Черноморец. Артур Авагимян
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Атакующий полузащитник одесского «Черноморца» Артур Авагимян ответил на вопрос о финансовом положении клуба.

— В последнее время в СМИ появлялась информация о долгах «Черноморца» и трансферном запрете. Есть ли задолженность перед нынешними футболистами?

— Не очень хочу об этом говорить. Могу только сказать, что зарплату мы получаем. В такое сложное время мы благодарны руководству клуба за то, что оно выполняет свои обязательства, поэтому поводов для жалоб у нас нет.

Ранее Артур Авагимян прокомментировал поражение от «Полесья».

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы зарплаты долги
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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