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03 августа 2026, 01:36 | Обновлено 03 августа 2026, 01:40
47
0

Роналду и Джорджина поженятся уже 8 августа? СМИ раскрыли детали свадьбы

Пара пока официально не подтвердила дату и место торжества

03 августа 2026, 01:36 | Обновлено 03 августа 2026, 01:40
47
0
Роналду и Джорджина поженятся уже 8 августа? СМИ раскрыли детали свадьбы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
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Звездный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес якобы готовятся сыграть свадьбу уже 8 августа.

По информации британских СМИ, церемония должна состояться в кафедральном соборе Фуншала на острове Мадейра, где родился и вырос португальский футболист. Начало венчания якобы запланировано на вторую половину дня.

После церемонии гости должны отправиться в роскошный отель Savoy Palace. Сообщается, что для празднования могут зарезервировать два этажа гостиницы и несколько барных зон.

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При этом ни Роналду, ни Джорджина пока официально не подтвердили дату и место свадьбы. Ранее в социальных сетях уже распространялись слухи, что пара поженится 1 августа в поместье Кинта-да-Регалейра, однако представители семьи опровергли эту информацию.

Криштиану и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. В августе 2025-го Родригес сообщила о помолвке, опубликовав фотографию роскошного кольца.

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фото Криштиану Роналду Джорджина Родригес свадьба lifestyle
Максим Лапченко Источник: talkSPORT
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