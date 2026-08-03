Роналду и Джорджина поженятся уже 8 августа? СМИ раскрыли детали свадьбы

Звездный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес якобы готовятся сыграть свадьбу уже 8 августа.

По информации британских СМИ, церемония должна состояться в кафедральном соборе Фуншала на острове Мадейра, где родился и вырос португальский футболист. Начало венчания якобы запланировано на вторую половину дня.

После церемонии гости должны отправиться в роскошный отель Savoy Palace. Сообщается, что для празднования могут зарезервировать два этажа гостиницы и несколько барных зон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

При этом ни Роналду, ни Джорджина пока официально не подтвердили дату и место свадьбы. Ранее в социальных сетях уже распространялись слухи, что пара поженится 1 августа в поместье Кинта-да-Регалейра, однако представители семьи опровергли эту информацию.

Криштиану и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. В августе 2025-го Родригес сообщила о помолвке, опубликовав фотографию роскошного кольца.