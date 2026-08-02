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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 23:58 | Обновлено 02 августа 2026, 23:59
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0

Натанаэль БЛЕР: «Думаю, мы бились очень хорошо»

Нападающий «Вереса» прокомментировал поражение от ФК «Харьков»

02 августа 2026, 23:58 | Обновлено 02 августа 2026, 23:59
30
0
Натанаэль БЛЕР: «Думаю, мы бились очень хорошо»
НК Верес. Натанаэль Блер
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Австралийский нападающий ровенского «Вереса» Натанаэль Блер прокомментировал поражение от ФК «Харьков» (0:1) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27:

«Мы ждали своего момента, и, к сожалению, «Харьков» нашёл свой момент, что и принесло им три очка. Но мы довольны тем, как начали.

Очевидно, что они — сильная команда. Я знаю, что в прошлом году они заняли пятое место, и у нас тоже большие амбиции, поэтому надеемся соперничать с такими командами, и я думаю, что сегодня мы это доказали».

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Харьков чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Харьков - Верес
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
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