Украина. Премьер лига02 августа 2026, 23:58 | Обновлено 02 августа 2026, 23:59
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Натанаэль БЛЕР: «Думаю, мы бились очень хорошо»
Нападающий «Вереса» прокомментировал поражение от ФК «Харьков»
02 августа 2026, 23:58 | Обновлено 02 августа 2026, 23:59
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Австралийский нападающий ровенского «Вереса» Натанаэль Блер прокомментировал поражение от ФК «Харьков» (0:1) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27:
«Мы ждали своего момента, и, к сожалению, «Харьков» нашёл свой момент, что и принесло им три очка. Но мы довольны тем, как начали.
Очевидно, что они — сильная команда. Я знаю, что в прошлом году они заняли пятое место, и у нас тоже большие амбиции, поэтому надеемся соперничать с такими командами, и я думаю, что сегодня мы это доказали».
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