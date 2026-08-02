Натанаэль БЛЕР: «Думаю, мы бились очень хорошо»

Австралийский нападающий ровенского «Вереса» Натанаэль Блер прокомментировал поражение от ФК «Харьков» (0:1) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27:

«Мы ждали своего момента, и, к сожалению, «Харьков» нашёл свой момент, что и принесло им три очка. Но мы довольны тем, как начали.

Очевидно, что они — сильная команда. Я знаю, что в прошлом году они заняли пятое место, и у нас тоже большие амбиции, поэтому надеемся соперничать с такими командами, и я думаю, что сегодня мы это доказали».