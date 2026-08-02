МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев
Насыщенный игровой день в MLS
В ночь с 1 на 2 августа в рамках регулярного чемпионата MLS состоялось 14 матчей.
В своём третьем матче за «Чикаго Файр» звездный польский бомбардир Роберт Левандовски наконец-то открыл счёт своим голам в MLS. 37-летний нападающий отличился дублем в матче против «Шарлотт» (2:1).
Также в этот игровой день в MLS вернулся 39-летний аргентинский нападающий Лионель Месси. В матче с «Колумбусом» его «Интер Майами» сыграл вничью (2:2). В этом поединке голом отличился Луис Суарес, а Каземиро записал на свой счет автогол.
Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук в матче с «Нью-Инглендом» (2:2) провел на поле 85 минут, однако результативными действиями не отличился.
«Лос-Анджелес» Евгения Чеберко сыграл вничью с «Ванкувером» (1:1). Украинец провел на поле весь матч.
«Остин» Александра Сватка минимально уступил «Колорадо Рапидс» (0:1). Украинский защитник провел игру на скамейке запасных.
МЛС. Регулярный чемпионат, 2 августа
«Нью-Йорк Сити» – «Торонто» – 1:1
Голы: Фернандес, 8 (пен.) – Михайлович, 45+6
«Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес ФК» – 1:1
Голы: Мюллер, 75 (пен.) – Сон Хин Мин, 36
«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Орландо Сити» – 3:2
Голы: Хименес, 22, 59, Форсберг, 42 – Спайсер, 51, Дорси, 62
Д.С. Юнайтед – Нэшвилл – 2:2
Голы: Гефти, 55, Барибо, 76 – Сарридж, 31, Мохаммед, 39
Филадельфия Юнион – Атланта Юнайтед – 3:2
Голы: Илоски, 72, Пьер, 90+6, Алладо, 90+7 – Альмирон, 29, Муюмба, 65
Монреаль – Нью-Ингленд Революшн – 2:2
Голы: Вера, 51, Овусу, 58 – Хил, 29, Тургеман, 35
«Интер Майами» – «Колумбус Крю» – 2:2
Голы: Суарес, 15, Аллен, 49 – Каземиро, 33 (автогол), Брайс, 83
Чикаго Файр – Шарлотт – 2:1
Голы: Левандовски, 19, 67 – Биель Мас, 17
Миннесота Юнайтед – Сан-Диего – 1:1
Голы: Чанкалай, 2 – Дрейер, 63
Спортинг Канзас-Сити – Хьюстон Динамо – 0:2
Голы: – Йонсен, 44, Гильерме, 54
Сент-Луис Сити – Реал Солт-Лейк – 1:1
Голы: Хартель, 71 – Соланс, 59
Колорадо Рапидс – Остин – 1:0
Гол: Наварро, 90+3
Цинциннати – Сан-Хосе Эртквейс – 4:2
Голы: Рамирес, 33, Барлоу, 79, Эвандер, 81, Джаббари, 90+4 – Муни, 25, Вернер, 55
Лос-Анджелес Гелекси – Даллас – 0:0
Портленд Тимберс – Сиэтл Саундерс – 2:1
Голы: Келси, 40, Бай, 81 – Косса-Риензи, 26
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