МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев

В ночь с 1 на 2 августа в рамках регулярного чемпионата MLS состоялось 14 матчей.

В своём третьем матче за «Чикаго Файр» звездный польский бомбардир Роберт Левандовски наконец-то открыл счёт своим голам в MLS. 37-летний нападающий отличился дублем в матче против «Шарлотт» (2:1).

Также в этот игровой день в MLS вернулся 39-летний аргентинский нападающий Лионель Месси. В матче с «Колумбусом» его «Интер Майами» сыграл вничью (2:2). В этом поединке голом отличился Луис Суарес, а Каземиро записал на свой счет автогол.

Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук в матче с «Нью-Инглендом» (2:2) провел на поле 85 минут, однако результативными действиями не отличился.

«Лос-Анджелес» Евгения Чеберко сыграл вничью с «Ванкувером» (1:1). Украинец провел на поле весь матч.

«Остин» Александра Сватка минимально уступил «Колорадо Рапидс» (0:1). Украинский защитник провел игру на скамейке запасных.

МЛС. Регулярный чемпионат, 2 августа

«Нью-Йорк Сити» – «Торонто» – 1:1

Голы: Фернандес, 8 (пен.) – Михайлович, 45+6



«Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес ФК» – 1:1

Голы: Мюллер, 75 (пен.) – Сон Хин Мин, 36



«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Орландо Сити» – 3:2

Голы: Хименес, 22, 59, Форсберг, 42 – Спайсер, 51, Дорси, 62



Д.С. Юнайтед – Нэшвилл – 2:2

Голы: Гефти, 55, Барибо, 76 – Сарридж, 31, Мохаммед, 39



Филадельфия Юнион – Атланта Юнайтед – 3:2

Голы: Илоски, 72, Пьер, 90+6, Алладо, 90+7 – Альмирон, 29, Муюмба, 65



Монреаль – Нью-Ингленд Революшн – 2:2

Голы: Вера, 51, Овусу, 58 – Хил, 29, Тургеман, 35



«Интер Майами» – «Колумбус Крю» – 2:2

Голы: Суарес, 15, Аллен, 49 – Каземиро, 33 (автогол), Брайс, 83



Чикаго Файр – Шарлотт – 2:1

Голы: Левандовски, 19, 67 – Биель Мас, 17



Миннесота Юнайтед – Сан-Диего – 1:1

Голы: Чанкалай, 2 – Дрейер, 63



Спортинг Канзас-Сити – Хьюстон Динамо – 0:2

Голы: – Йонсен, 44, Гильерме, 54



Сент-Луис Сити – Реал Солт-Лейк – 1:1

Голы: Хартель, 71 – Соланс, 59



Колорадо Рапидс – Остин – 1:0

Гол: Наварро, 90+3



Цинциннати – Сан-Хосе Эртквейс – 4:2

Голы: Рамирес, 33, Барлоу, 79, Эвандер, 81, Джаббари, 90+4 – Муни, 25, Вернер, 55



Лос-Анджелес Гелекси – Даллас – 0:0



Портленд Тимберс – Сиэтл Саундерс – 2:1

Голы: Келси, 40, Бай, 81 – Косса-Риензи, 26