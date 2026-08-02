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Major League Soccer
02 августа 2026, 10:54 | Обновлено 02 августа 2026, 11:09
598
0

МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев

Насыщенный игровой день в MLS

02 августа 2026, 10:54 | Обновлено 02 августа 2026, 11:09
598
0
МЛС. Дубль Левандовски, возвращение Месси, ничьи для украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски
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В ночь с 1 на 2 августа в рамках регулярного чемпионата MLS состоялось 14 матчей.

В своём третьем матче за «Чикаго Файр» звездный польский бомбардир Роберт Левандовски наконец-то открыл счёт своим голам в MLS. 37-летний нападающий отличился дублем в матче против «Шарлотт» (2:1).

Также в этот игровой день в MLS вернулся 39-летний аргентинский нападающий Лионель Месси. В матче с «Колумбусом» его «Интер Майами» сыграл вничью (2:2). В этом поединке голом отличился Луис Суарес, а Каземиро записал на свой счет автогол.

Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук в матче с «Нью-Инглендом» (2:2) провел на поле 85 минут, однако результативными действиями не отличился.

«Лос-Анджелес» Евгения Чеберко сыграл вничью с «Ванкувером» (1:1). Украинец провел на поле весь матч.

«Остин» Александра Сватка минимально уступил «Колорадо Рапидс» (0:1). Украинский защитник провел игру на скамейке запасных.

МЛС. Регулярный чемпионат, 2 августа

«Нью-Йорк Сити» – «Торонто» – 1:1

Голы: Фернандес, 8 (пен.) – Михайлович, 45+6


«Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес ФК» – 1:1

Голы: Мюллер, 75 (пен.) – Сон Хин Мин, 36


«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Орландо Сити» – 3:2

Голы: Хименес, 22, 59, Форсберг, 42 – Спайсер, 51, Дорси, 62


Д.С. Юнайтед – Нэшвилл – 2:2

Голы: Гефти, 55, Барибо, 76 – Сарридж, 31, Мохаммед, 39


Филадельфия Юнион – Атланта Юнайтед – 3:2

Голы: Илоски, 72, Пьер, 90+6, Алладо, 90+7 – Альмирон, 29, Муюмба, 65


Монреаль – Нью-Ингленд Революшн – 2:2

Голы: Вера, 51, Овусу, 58 – Хил, 29, Тургеман, 35


«Интер Майами» – «Колумбус Крю» – 2:2

Голы: Суарес, 15, Аллен, 49 – Каземиро, 33 (автогол), Брайс, 83


Чикаго Файр – Шарлотт – 2:1

Голы: Левандовски, 19, 67 – Биель Мас, 17


Миннесота Юнайтед – Сан-Диего – 1:1

Голы: Чанкалай, 2 – Дрейер, 63


Спортинг Канзас-Сити – Хьюстон Динамо – 0:2

Голы: – Йонсен, 44, Гильерме, 54


Сент-Луис Сити – Реал Солт-Лейк – 1:1

Голы: Хартель, 71 – Соланс, 59


Колорадо Рапидс – Остин – 1:0

Гол: Наварро, 90+3


Цинциннати – Сан-Хосе Эртквейс – 4:2

Голы: Рамирес, 33, Барлоу, 79, Эвандер, 81, Джаббари, 90+4 – Муни, 25, Вернер, 55


Лос-Анджелес Гелекси – Даллас – 0:0


Портленд Тимберс – Сиэтл Саундерс – 2:1

Голы: Келси, 40, Бай, 81 – Косса-Риензи, 26

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Major League Soccer (MLS) Евгений Чеберко Александр Сваток Даллас (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Нэшвилл (MLS) Остин (MLS) Сан-Диего (MLS) Торонто (MLS) Цинциннати (MLS) Шарлотт (MLS) Коламбус Крю Колорадо Рэпидс Нью-Инглэнд Революшн Сан-Хосе Эртквейкс Интер Майами Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед Хьюстон Динамо видео голов и обзор Лионель Месси Роберт Левандовски Геннадий Синчук
Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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