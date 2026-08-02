Хавбек Динамо: «Это очень важно для команды»

Полузащитник молодежной команды киевского «Динамо» U-21 Кирилл Пашко прокомментировал победу над сверстниками из киевского «Левого Берега» (3:2) в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги-2.

– Непростая, но важная победа на старте сезона. Какие впечатления от игры?

– Конечно, в первом туре всегда непросто играть, но главное, что мы победили и заработали три очка. Будем анализировать эту игру и готовиться к следующей.

– У команды не всё складывалось с первых минут. Почему начало матча получилось таким напряжённым?

– Трудно сказать. Будем разбирать этот матч, анализировать, что сделали не так, и исправлять свои ошибки.

– После каждого из забитых мячей команда играла раскованнее. Голы придавали уверенности?

– Конечно, все голы положительно влияют на нашу уверенность, ведь мы ведем в счете и понимаем, что нужно дальше давить на соперника и увеличивать преимущество.

– Насколько важно начинать сезон с положительного результата?

– Это чрезвычайно важно для команды. Победы помогают прогрессировать и готовиться к следующим матчам с хорошим настроением.