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  4. Михаил Мудрик удивил тренера Челси Хаби Алонсо
Англия
02 августа 2026, 09:38 |
3486
0

Михаил Мудрик удивил тренера Челси Хаби Алонсо

Тренер не ожидал, что футболист вернётся так быстро

02 августа 2026, 09:38 |
3486
0
Михаил Мудрик удивил тренера Челси Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо
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Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал возвращение украинского вингера Михаила Мудрика после окончания дисквалификации.

«Честно говоря, мы не ожидали получить эти замечательные новости именно сейчас. Поэтому мы очень счастливы. Мы чувствуем, что он тоже будет счастлив вместе с нами», — сказал Алонсо.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) официально сообщила о завершении дисциплинарного дела в отношении украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика. 30 июля 2026 года FA и футболист по согласованию с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) достигли мирового соглашения. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был признан уже отбытым.

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Хаби Алонсо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Бен Джейкобс
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